Внимание! Предупреждение о тумане

Спасатели предупреждают: будьте осторожны, особенно во время управления автомобилем и пребывания на улице, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
По данным Укргидрометцентра, 19 декабря на дорогах Сумщины гололедица, ночью и утром в Сумской области порывы ветра 15-18 м/с, метели....
По информации Гидрометцентра ночью и днем 15 декабря по г. Сумы и области ожидается туман, видимость 200-500 м. В северной...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...