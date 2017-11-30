Сумчане попрощались с героическим земляком В Сумах в последний путь провели участника АТО Сергея Ширкова.

Жизнь сумчанина оборвалась во время выполнения боевого задания по контрразведіватиельному обеспечению подразделений 58-й отдельной мотопехотной бригады.

Сергей Ширков родился 22 июля 1976 года. После окончаний филологического факультета СумГПУ им. А. С. Макаренко решил посвятить свою дальнейшую жизнь защите государства. Имел звание подполковника СБУ.

Из жизни ушел 24 декабря. У него остались жена и 10-летний сын.

Похоронили Сергея Ширкова на Аллее Героев Центрального кладбища города.