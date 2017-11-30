В Шостке тушили пожар в гараже 3,5 тонны воды понадобилось, чтобы потушить пожар в гаражах по ул. Депутатской в Шостке.

Сообщение о пожаре в службу «101» поступило в воскресенье, 24 декабря, в 16:49. Горел гараж в автокооперативе «Набережный» по ул. Депутатской.

Как сообщает 2-й Государственный пожарно-спасательный отряд Шосткинского горрайонного отдела Управления ГСЧС в Сумской области, на тушение выехало 2 автомобиля и понадобилось 3,5 тонны воды.

Огонь распространялся изнутри гаража, уничтожил перекрытие на площади 3 кв. м. и личные вещи владельцев. Пламя перебросилось и на рядом стоящий гараж, повредив крышу и личные вещи.

Вероятной причиной возгорания специалисты считают нарушение правил пожарной безопасности при обустройстве и эксплуатации печи, пишет Шостка.info.