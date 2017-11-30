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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:00174

В Шостке тушили пожар в гараже

3,5 тонны воды понадобилось, чтобы потушить пожар в гаражах по ул. Депутатской в Шостке.

Сообщение о пожаре в службу «101» поступило в воскресенье, 24 декабря, в 16:49. Горел гараж в автокооперативе «Набережный» по ул. Депутатской.

Как сообщает 2-й Государственный пожарно-спасательный отряд Шосткинского горрайонного отдела Управления ГСЧС в Сумской области, на тушение выехало 2 автомобиля и понадобилось 3,5 тонны воды.

Огонь распространялся изнутри гаража, уничтожил перекрытие на площади 3 кв. м. и личные вещи владельцев. Пламя перебросилось и на рядом стоящий гараж, повредив крышу и личные вещи.

Вероятной причиной возгорания специалисты считают нарушение правил пожарной безопасности при обустройстве и эксплуатации печи, пишет Шостка.info.

Право Пожар Шостка
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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