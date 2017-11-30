В Шостке тушили пожар в гараже

Сообщение о пожаре в службу «101» поступило в воскресенье, 24 декабря, в 16:49. Горел гараж в автокооперативе «Набережный» по ул. Депутатской.
Как сообщает 2-й Государственный пожарно-спасательный отряд Шосткинского горрайонного отдела Управления ГСЧС в Сумской области, на тушение выехало 2 автомобиля и понадобилось 3,5 тонны воды.
Огонь распространялся изнутри гаража, уничтожил перекрытие на площади 3 кв. м. и личные вещи владельцев. Пламя перебросилось и на рядом стоящий гараж, повредив крышу и личные вещи.
Вероятной причиной возгорания специалисты считают нарушение правил пожарной безопасности при обустройстве и эксплуатации печи, пишет Шостка.info.
Правоохранители Шостки устанавливают личность афериста, который под предлогом доставки автозапчасти из Польши обманом завладел немалой суммой средств 56-летнего жителя Шостки....
Высший хозяйственный суд отменил выводы судов первой и второй инстанций по иску ООО «Шосткинское предприятие «Харьковэнергоремонт» к Сумскосу областному территориальному...
Правоохранители Шостки разыскивают без вести пропавшего Шульгу Ивана Николаевича, 1965 года рождения, жителя села Чаплиевка Шосткинского района, который 19 декабря...
Правоохранители Шостки выясняют обстоятельства и причины смерти 40-летнего мужчины, тело которого нашел водитель проезжающей легковушки....
21 декабря в 11:13 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки в с. Герасимовка Роменского района....