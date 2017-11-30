Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:41276

Сумские биатлонисты взяли две бронзы

25 декабря в Яворове в рамках чемпионата Украины по биатлону среди юношей и девушек прошли индивидуальные гонки.

В мужской гонке представители Сумщины заняли следующие места: Демиденко Виталий стал третьим, роман Боровик – четвертым, Евгений Ивченко – пятым, Владимир Кошман – седьмым, Виталий Прокопенко – восьмым, Дмитрий Грущак – девятым…

1.  Владислав Романчич (0+0+1+1)  37:28,0

2.  Максим Заровный (1+2+1+1)  +4:04,1

3.  Виталий Демиденко (2+1+2+1)  +5:18,7

4.  Роман Боровик (0+3+2+3)  +6:19,0

5.  Евгений Ивченко (2+3+1+2)  +6:44,5

6.  Егор Козлов (1+1+0+2)  +7:19,3

В женской части Екатерина Свинаренко была третьей, Виктория Рыжих – четвертой, Анастасия Дидоренко – пятой, Анастасия Кузьменко – десятой. Кроме того, чемпионкой стала уроженка Сумщины Любовь Кипяченкова, выступающая за Харьковщину.

1.  Любовь Кипяченкова (1+0+1+1)  32:20,7

2.  Дарина Чалик (0+1+1+3)  +2:54,3

3.  Екатерина Свинаренко (0+1+1+1)  +3:45,7

4.  Виктория Рыжих (2+3+1+0)  +5:16,7

5.  Анастасия Дидоренко (1+3+0+1)  +5:40,0

6.  Ольга Бегунова (2+1+3+1)  +6:29,1

Спорт Биатлон
view counter

По тематике

Вчера 13:54

Сумской биатлонист взял бронзу на чемпионате Украины

Сегодня, 25 декабря, в Сянках Львовской области стартовал чемпионат Украины по биатлону....

Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины
23.12.2017 17:59

Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины

Сегодня, 23 декабря в Тысовце прошли гонки с массовым стартом в рамках чемпионат Украины по биатлону среди юниоров....

Сумская биатлонистка – на пьедестале кубка IBU в Австрии
17.12.2017 12:53

Сумская биатлонистка – на пьедестале кубка IBU в Австрии

Сегодня, 17 декабря, в Обертиллахе прошла одиночная смешанная эстафета в рамках третьего этапа Кубка IBU....

14.12.2017 16:37

Вита Семеренко – с бронзой кубка мира (видео)

Во французском Анси стартовал 3-й этап кубка мира по биатлону....

Две сумчанки на пьедестале кубка IBU
09.12.2017 14:27

Две сумчанки на пьедестале кубка IBU

Великолепный спринт выдали украинские девушки на втором этапе Кубка IBU в Ленцерхайде (Швейцария)....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
Кино Космос
12:15 – 40 грн. 16:40 – 45 грн.
«Новизна» Дрейк Доримус (США, 2017)
«Новизна» Дрейк Доримус (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00
«Кто наш папа, чувак?» Лоуренс Шер (США, 2017)
«Кто наш папа, чувак?» Лоуренс Шер (США, 2017)
Кино Космос
20:55 – 50 грн.
«Джуманджи: Зов джунглей» Джейк Кэздан (США, 2017)
«Джуманджи: Зов джунглей» Джейк Кэздан (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн. 14:20 – 45 грн. 18:40 – 50 грн.
«Полуночный человек» Трэвис Заривны (США, Канада, 2017)
«Полуночный человек» Трэвис Заривны (США, Канада, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 21:00 23:45
«Звёздные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон (США, 2017)
«Звёздные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон (США, 2017)
Кино Дружба
14-20- 45 грн. 21-00 - 50 грн.
«Киборги» Ахтем Сейтаблаев (Украина, 2017)
«Киборги» Ахтем Сейтаблаев (Украина, 2017)
Кино Космос
14:30 – 40 грн. 18:30 – 50 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.