Сумские биатлонисты взяли две бронзы

В мужской гонке представители Сумщины заняли следующие места: Демиденко Виталий стал третьим, роман Боровик – четвертым, Евгений Ивченко – пятым, Владимир Кошман – седьмым, Виталий Прокопенко – восьмым, Дмитрий Грущак – девятым…
1. Владислав Романчич (0+0+1+1) 37:28,0
2. Максим Заровный (1+2+1+1) +4:04,1
3. Виталий Демиденко (2+1+2+1) +5:18,7
4. Роман Боровик (0+3+2+3) +6:19,0
5. Евгений Ивченко (2+3+1+2) +6:44,5
6. Егор Козлов (1+1+0+2) +7:19,3
В женской части Екатерина Свинаренко была третьей, Виктория Рыжих – четвертой, Анастасия Дидоренко – пятой, Анастасия Кузьменко – десятой. Кроме того, чемпионкой стала уроженка Сумщины Любовь Кипяченкова, выступающая за Харьковщину.
1. Любовь Кипяченкова (1+0+1+1) 32:20,7
2. Дарина Чалик (0+1+1+3) +2:54,3
3. Екатерина Свинаренко (0+1+1+1) +3:45,7
4. Виктория Рыжих (2+3+1+0) +5:16,7
5. Анастасия Дидоренко (1+3+0+1) +5:40,0
6. Ольга Бегунова (2+1+3+1) +6:29,1
Сегодня, 25 декабря, в Сянках Львовской области стартовал чемпионат Украины по биатлону....
Сегодня, 23 декабря в Тысовце прошли гонки с массовым стартом в рамках чемпионат Украины по биатлону среди юниоров....
Сегодня, 17 декабря, в Обертиллахе прошла одиночная смешанная эстафета в рамках третьего этапа Кубка IBU....
Во французском Анси стартовал 3-й этап кубка мира по биатлону....
Великолепный спринт выдали украинские девушки на втором этапе Кубка IBU в Ленцерхайде (Швейцария)....