Сумские биатлонисты взяли две бронзы 25 декабря в Яворове в рамках чемпионата Украины по биатлону среди юношей и девушек прошли индивидуальные гонки.

В мужской гонке представители Сумщины заняли следующие места: Демиденко Виталий стал третьим, роман Боровик – четвертым, Евгений Ивченко – пятым, Владимир Кошман – седьмым, Виталий Прокопенко – восьмым, Дмитрий Грущак – девятым… 1. Владислав Романчич (0+0+1+1) 37:28,0 2. Максим Заровный (1+2+1+1) +4:04,1 3. Виталий Демиденко (2+1+2+1) +5:18,7 4. Роман Боровик (0+3+2+3) +6:19,0 5. Евгений Ивченко (2+3+1+2) +6:44,5 6. Егор Козлов (1+1+0+2) +7:19,3 В женской части Екатерина Свинаренко была третьей, Виктория Рыжих – четвертой, Анастасия Дидоренко – пятой, Анастасия Кузьменко – десятой. Кроме того, чемпионкой стала уроженка Сумщины Любовь Кипяченкова, выступающая за Харьковщину. 1. Любовь Кипяченкова (1+0+1+1) 32:20,7 2. Дарина Чалик (0+1+1+3) +2:54,3 3. Екатерина Свинаренко (0+1+1+1) +3:45,7 4. Виктория Рыжих (2+3+1+0) +5:16,7 5. Анастасия Дидоренко (1+3+0+1) +5:40,0 6. Ольга Бегунова (2+1+3+1) +6:29,1