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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:45177

Сумской биатлонист взял серебро на чемпионате Украины

26 декабря в с.Яворов Львовской области продолжился чемпионат Украины по биатлону.

Мужчины и женщины выявляют сильнейших в гонках преследования. Соревнования проходят в условиях сильного ветра (несмотря на солнечную погоду, ветер такой силы, что срывает коврики для стрельбы и рекламные баннеры) - отсюда и обилие промахов у всех спортсменов на огневых рубежах.

Лучшим среди сумчан стал Богдан Цымбал, поменявший вчерашнюю «бронзу» на «серебро». Четвртое место занял глуховчанин Денис Насыко, пятым на финиш был Антон Дудченко, восьмым – Андрей Доценко.

Гонка преследования. Мужчины

1.  Виталий Труш (0+2+3+2)  36:49,8

2.  Богдан Цымбал (0+1+3+3)  +26,8

3.  Максим Ивко (1+1+2+1)  +48,2

4.  Денис Насыко (2+0+3+3)  +54,9

5.  Антон Дудченко (1+0+1+3)  +1:08,0

У женщин лучшей из наших стала глуховчанка Кристина Ковалева, занявшая седьмое место, Анна Сытник – восьмая, Виктория Ермакова – девятая, Елена Токарь – десятая…

Гонка преследования. Женщины

1.  Дарья Блашко (4+2+2+2)  31:54,5

2.  Мария Кручова (2+2+1+0)  +44,9

3.  Надежда Белкина (2+1+3+3)  +1:54,1

Спорт Биатлон
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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