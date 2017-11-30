Сумской биатлонист взял серебро на чемпионате Украины

Мужчины и женщины выявляют сильнейших в гонках преследования. Соревнования проходят в условиях сильного ветра (несмотря на солнечную погоду, ветер такой силы, что срывает коврики для стрельбы и рекламные баннеры) - отсюда и обилие промахов у всех спортсменов на огневых рубежах.
Лучшим среди сумчан стал Богдан Цымбал, поменявший вчерашнюю «бронзу» на «серебро». Четвртое место занял глуховчанин Денис Насыко, пятым на финиш был Антон Дудченко, восьмым – Андрей Доценко.
Гонка преследования. Мужчины
1. Виталий Труш (0+2+3+2) 36:49,8
2. Богдан Цымбал (0+1+3+3) +26,8
3. Максим Ивко (1+1+2+1) +48,2
4. Денис Насыко (2+0+3+3) +54,9
5. Антон Дудченко (1+0+1+3) +1:08,0
У женщин лучшей из наших стала глуховчанка Кристина Ковалева, занявшая седьмое место, Анна Сытник – восьмая, Виктория Ермакова – девятая, Елена Токарь – десятая…
Гонка преследования. Женщины
1. Дарья Блашко (4+2+2+2) 31:54,5
2. Мария Кручова (2+2+1+0) +44,9
3. Надежда Белкина (2+1+3+3) +1:54,1
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