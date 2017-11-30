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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Начала работу Рождественская выставка детского художественного творчества

24 декабря 2017 года состоялось открытие выставки детского художественного творчества "Красота Божьего мира", которая традиционно проходит в выставочном зале Сумского епархиального управления.

Архиепископ Сумский и Ахтырский открыл выставку, поприветствовал организаторов и участников, а также многочисленных воспитанников детских воскресных школ, которые вместе с родителями и педагогами пришли на торжество.

Хоровой коллектив Сумского высшего училища искусств и культуры им. Д.С.Бортнянского представил вокальную программу.

Выставочный зал открыт ежедневно с 10-00 до 17-00. Для желающих проводятся мастер-классы по изготовлению поделок в различных техниках исполнения под руководством опытных педагогов. Закрытие выставки и подведение итогов - 9 января 2017 года, сообщает сайт епархии.

Досуг Выставка
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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