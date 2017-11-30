Начала работу Рождественская выставка детского художественного творчества 24 декабря 2017 года состоялось открытие выставки детского художественного творчества "Красота Божьего мира", которая традиционно проходит в выставочном зале Сумского епархиального управления.

Архиепископ Сумский и Ахтырский открыл выставку, поприветствовал организаторов и участников, а также многочисленных воспитанников детских воскресных школ, которые вместе с родителями и педагогами пришли на торжество.

Хоровой коллектив Сумского высшего училища искусств и культуры им. Д.С.Бортнянского представил вокальную программу.

Выставочный зал открыт ежедневно с 10-00 до 17-00. Для желающих проводятся мастер-классы по изготовлению поделок в различных техниках исполнения под руководством опытных педагогов. Закрытие выставки и подведение итогов - 9 января 2017 года, сообщает сайт епархии.