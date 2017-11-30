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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:09255

Житель Сумщины пытался на «копейке» прорваться через границу

25 декабря пограничники Сумского отряда предотвратили попытку незаконного пересечения границы транспортным средством в пункте пропуска «Бачевск».

Около 17.00 в пункт пропуска прибыл автомобиль марки «ВАЗ». На нем следовал гражданин Украины 1972 года рождения, житель Сумщины. После прохождения пограничного контроля автомобиль был направлен пограничниками в зону таможенного контроля. В ходе оформления сотрудниками ГФС транспортного средства водитель внезапно совершил маневр и, набирая скорость, пытался покинуть пункт пропуска. Пограничники отреагировали мгновенно и с помощью средств принудительной остановки авто было остановлено и блокировано.

За нарушение режима в пункте пропуска и злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Госпогранслужбы на нашего соотечественника составлены протоколы об административном правонарушении по статьям 202 и 185-10 КУоАП.

Право Пограничники
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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