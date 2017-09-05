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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:28233

Сумщине передали три сверхсовременных передвижных габаритно-весовых комплексов

Передача этих комплексов состоялась на площади Независимости Сум 26 декабря при участии главы Сумской облгосадминистрации Николая Клочко и руководства Укртрансбезпеки.

«Я хотел бы поблагодарить руководство Укртрансбезпеки за то, что они сделали для Сумщины новогодний подарок, который действительно позволит нам усилить контроль за перевозкой грузов, особенно в период сельскохозяйственных работ, - отметил Николай Клочко. - Эти мобильные весовые комплексы будут работать на специальных площадках, которых в Сумской области пока подготовлено 6. В следующем году таких площадок будет уже 20 для того, чтобы контролировать перевозки грузовых автомобилей».

Он еще раз обратился к руководителям сельскохозяйственных предприятий области: «Дороги - это наша общая ответственность. И государство, вкладывая средства в ремонт дорог, надеется на вашу добропорядочность. Я предупреждаю о том, что мы будем бороться с перегрузками, усиливать и контроль, и ответственность за это».

По словам первого заместителя председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Вячеслава Дидковского, всего для Украины закуплено 78 габаритно-весовых комплексов. Три из них сейчас передают Сумщине.

«Эти комплексы мобильные, мультифункциональные, соответствуют всем стандартам Европейского Союза, - отметил он. - Мы их доработали, привели в соответствие с нашими требованиями. И сегодня я заявляю, что даже те комплексы, которые работают в Европе, по многим параметрам хуже, чем наши. Цена одного такого комплекса - 1,4 миллиона гривен. Но на следующий год мы планируем их доукомплектовать, в частности, поставить 3G и 4G-модули для скоростного Интернета, выдать каждому инспектору планшет. Таким образом будет осуществляться онлайн-регистрация каждого акта, соответственно каждый перевозчик сможет в онлайн-режиме видеть причину и результат задержки автомобиля».

Кроме того, как сообщило руководство Укртрансбезпеки, следующий год для инспекторов службы начнется с повышения квалификации «Есть договоренность с Литвой, Польшей, Германией, чтобы их инспекторы работали на дороге вместе с нашими. Таким образом сотрудники Укртрансбезпеки будут улучшать практические навыки контроля на дорогах».

По словам заместителя начальника Управления Укртрансбезпеки в Сумской области Александра Танченко, сейчас в области работает три габаритно-весовых комплекса. Наличие еще трех, причем сверхсовременных, обеспечит контроль на дорогах Сумщины.

Общество Весовой контроль
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