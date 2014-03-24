Сумщина получила 6,1 миллиона гривен на социальное жилье Государственная субвенция местным бюджетам направлена на приобретение жилья для детских домов семейного типа и социального жилья для детей-сирот.

По информации службы по делам детей облгосадминистрации, средства субвенции распределены в районы и города для приобретения 11 объектов. Это 2 дома для создания ДДСТ и 9 квартир под социальное жилье для лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Сейчас на местах завершен процесс закупки социального жилья для указанных целей, которое станет коммунальной собственностью громады.

К слову, в Украине на строительство / приобретение жилья для детских домов семейного типа, социального жилья для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки и лиц из их числа из государственного бюджета выделена субвенция в размере 277 млн гривен.