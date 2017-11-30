Сумские депутаты не спешат на сессию

Однако в 9.15 зарегистрировались всего 16 депутатов из 43. Для кворума необходимо хотя бы 22.
Мэр Сум Александр Лысенко призывает депутатов звонить своим коллегам по фракциям, чтобы те поторопились.
Сегодня, 27 декабря, в Сумах проходит II пленарное заседание XXXV сессии Сумского городского совета VII созыва....
Мэр Сум Александр Лысенко подписал распоряжение «О созыве очередной сессии Сумского городского совета VII созыва 31 января 2018 года»....
Сегодня. 14 декабря, прошла внеочередная сессия Сумского горсовета, посвященная едиснвтенному вопросу «О критической ситуации в поставках природного газа населению города»....
Сегодня, 14 декабря, проходит внеочередная сессия Сумского горсовета....
Сегодня, 14 декабря, в Сумах проходит внеочередная сессия городского совета....