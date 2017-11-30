Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:14252

Сумские депутаты не спешат на сессию

Сегодня, 27 декабря, в 9.00 должно начаться II пленарное заседание XXXV сессии Сумского городского совета VII созыва.

Однако в 9.15 зарегистрировались всего 16 депутатов из 43. Для кворума необходимо хотя бы 22.

Мэр Сум Александр Лысенко призывает депутатов звонить своим коллегам по фракциям, чтобы те поторопились.

Политика Сессия горсовета
view counter

По тематике

В Сумах сессия горсовета началась с песен
Сегодня 09:25

В Сумах сессия горсовета началась с песен

Сегодня, 27 декабря, в Сумах проходит II пленарное заседание XXXV сессии Сумского городского совета VII созыва....

22.12.2017 16:45

Первая сессия городского совета в следующем году состоится в конце января

Мэр Сум Александр Лысенко подписал распоряжение «О созыве очередной сессии Сумского городского совета VII созыва 31 января 2018 года»....

Сумские депутаты проголосовали газовый вопрос
14.12.2017 18:26

Сумские депутаты проголосовали газовый вопрос

Сегодня. 14 декабря, прошла внеочередная сессия Сумского горсовета, посвященная едиснвтенному вопросу «О критической ситуации в поставках природного газа населению города»....

14.12.2017 18:00

За что предлагают голосовать депутатам на газовой сессии?

Сегодня, 14 декабря, проходит внеочередная сессия Сумского горсовета....

В Сумах началась газовая сессия (трансляция)
14.12.2017 16:29

В Сумах началась газовая сессия (трансляция)

Сегодня, 14 декабря, в Сумах проходит внеочередная сессия городского совета....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
Кино Космос
12:15 – 40 грн. 16:40 – 45 грн.
«Новизна» Дрейк Доримус (США, 2017)
«Новизна» Дрейк Доримус (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00
«Кто наш папа, чувак?» Лоуренс Шер (США, 2017)
«Кто наш папа, чувак?» Лоуренс Шер (США, 2017)
Кино Космос
20:55 – 50 грн.
«Джуманджи: Зов джунглей» Джейк Кэздан (США, 2017)
«Джуманджи: Зов джунглей» Джейк Кэздан (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн. 14:20 – 45 грн. 18:40 – 50 грн.
«Полуночный человек» Трэвис Заривны (США, Канада, 2017)
«Полуночный человек» Трэвис Заривны (США, Канада, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 21:00 23:45
«Звёздные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон (США, 2017)
«Звёздные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон (США, 2017)
Кино Дружба
14-20- 45 грн. 21-00 - 50 грн.
«Киборги» Ахтем Сейтаблаев (Украина, 2017)
«Киборги» Ахтем Сейтаблаев (Украина, 2017)
Кино Космос
14:30 – 40 грн. 18:30 – 50 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.