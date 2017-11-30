Сумские депутаты не спешат на сессию Сегодня, 27 декабря, в 9.00 должно начаться II пленарное заседание XXXV сессии Сумского городского совета VII созыва.

Однако в 9.15 зарегистрировались всего 16 депутатов из 43. Для кворума необходимо хотя бы 22.

Мэр Сум Александр Лысенко призывает депутатов звонить своим коллегам по фракциям, чтобы те поторопились.