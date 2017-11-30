В Киеве задержали подозреваемых в убийстве экс-кандидата в нардепы от Сумщины

Об этом заявил 26 декабря на пресс-конференции глава Национальной полиции Сергей Князев.
По его словам, полиция прекратила преступную деятельность группы, которая "убивала и похищала людей в Киеве". На данный момент задержанные находятся под арестом по решению суда, пишет Сегодня.
Напомним: 30 мая утром в Дарницком районе Киева злоумышленник выстрелами в спину убил бывшего и.о. директора ГП «Укрспирт» (2014 г.) Виктора Панкова, советника действующего директора госпредприятия.
Неизвестный из автомобиля "Ауди" красного цвета сделал несколько выстрелов в В.Панкова и поехал в направлении проспекта Петра Григоренко. По горячим следам убийцу задержать не удалось.
Следствие отработает все версии убийства, в том числе и личные финансовые обязательства покойного, семейные вопросы и т.д. По мнению советника министра внутренних дел Антона Геращенко, это было заказное убийство. Предварительно установлено, что потерпевший получил четыре огнестрельных ранения.
Как известно, в 2014 году В.Панков баллотировался в Верховную Раду Украины по 162-му округу. В то время он был заместителем гендиректора по юридическим вопросам ГП «Укрспирт».
К пожизненному лишению свободы приговорены двое жителей Ямпольского района, которые убили хозяйку магазина....
10 лет за решеткой проведет мужчина, который лишил жизни свою сожительницу....
Сумской местной прокуратурой 36-летнему сумчанину сообщено о подозрении в умышленном убийстве 56-летнего мужчины....
Пытаясь защитить сына от сожителя, 56-летняя женщина ударила мужа ножом в живот....
Шосткинская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего....