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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:22302

В Киеве задержали подозреваемых в убийстве экс-кандидата в нардепы от Сумщины

Сотрудники Национальной полиции задержали банду из пяти человек, которые подозреваются в том числе в убийстве бывшего исполняющего обязанности директора ГП «Укрспирт» Виктора Панкова.

Об этом заявил 26 декабря на пресс-конференции глава Национальной полиции Сергей Князев.

По его словам, полиция прекратила преступную деятельность группы, которая "убивала и похищала людей в Киеве". На данный момент задержанные находятся под арестом по решению суда, пишет Сегодня.

Напомним: 30 мая утром в Дарницком районе Киева злоумышленник выстрелами в спину убил бывшего и.о. директора ГП «Укрспирт» (2014 г.) Виктора Панкова, советника действующего директора госпредприятия.

Неизвестный из автомобиля "Ауди" красного цвета сделал несколько выстрелов в В.Панкова и поехал в направлении проспекта Петра Григоренко. По горячим следам убийцу задержать не удалось.

Следствие отработает все версии убийства, в том числе и личные финансовые обязательства покойного, семейные вопросы и т.д. По мнению советника министра внутренних дел Антона Геращенко, это было заказное убийство. Предварительно установлено, что потерпевший получил четыре огнестрельных ранения.

Как известно, в 2014 году В.Панков баллотировался в Верховную Раду Украины по 162-му округу. В то время он был заместителем гендиректора по юридическим вопросам ГП «Укрспирт».

Право Виктор Панков Убийство
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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