В Сумах сессия горсовета началась с песен

Только с третьей попытки в зале зарегистрировалось 23 депутата, то есть кворум есть.
Однако сессия еще не открыта, так как сначала перед депутатами выступили артисты с рождественскими колядками, щедривками и т.п.
Сегодня, 27 декабря, в 9.00 должно начаться II пленарное заседание XXXV сессии Сумского городского совета VII созыва....
Мэр Сум Александр Лысенко подписал распоряжение «О созыве очередной сессии Сумского городского совета VII созыва 31 января 2018 года»....
Сегодня. 14 декабря, прошла внеочередная сессия Сумского горсовета, посвященная едиснвтенному вопросу «О критической ситуации в поставках природного газа населению города»....
Сегодня, 14 декабря, проходит внеочередная сессия Сумского горсовета....
Сегодня, 14 декабря, в Сумах проходит внеочередная сессия городского совета....