В Сумах сессия горсовета началась с песен Сегодня, 27 декабря, в Сумах проходит II пленарное заседание XXXV сессии Сумского городского совета VII созыва.

Только с третьей попытки в зале зарегистрировалось 23 депутата, то есть кворум есть.

Однако сессия еще не открыта, так как сначала перед депутатами выступили артисты с рождественскими колядками, щедривками и т.п.