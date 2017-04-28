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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах досрочно отпустят на волю пять уголовников

В пятницу, 22 декабря, состоялось очередное заседание наблюдательной комиссии при исполнительном комитете городского совета.

Рассматривались материалы администрации Сумской исправительной колонии № 116 о применении к осужденным условно-досрочного освобождения от отбывания наказания на основании ст. 81 УК Украины, замене неотбытой части наказания более мягким в виде ограничения свободы на основании статьи 82 УК и перевода с участка социальной реабилитации в участок ресоциализации.

По результатам рассмотрения материалов пяти лицам было согласовано условно-досрочное освобождение осужденных по ст. 81 УК Украины, одному - замену неотбытой части наказания более мягким в виде ограничения свободы, еще одному - перевод с участка социальной реабилитации в участок ресоциализации.

Право Условно-досрочное освобождение
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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