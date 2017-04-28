В Сумах досрочно отпустят на волю пять уголовников

Рассматривались материалы администрации Сумской исправительной колонии № 116 о применении к осужденным условно-досрочного освобождения от отбывания наказания на основании ст. 81 УК Украины, замене неотбытой части наказания более мягким в виде ограничения свободы на основании статьи 82 УК и перевода с участка социальной реабилитации в участок ресоциализации.
По результатам рассмотрения материалов пяти лицам было согласовано условно-досрочное освобождение осужденных по ст. 81 УК Украины, одному - замену неотбытой части наказания более мягким в виде ограничения свободы, еще одному - перевод с участка социальной реабилитации в участок ресоциализации.
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