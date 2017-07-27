Сумская чемпионка Дефлимпиады будет получать президентскую стипендию Согласно Указу президента Украины №423/2017 «О назначении стипендий Президента Украины для выдающихся спортсменов по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренеров» стипендію будет получать сумчанка Анна Затылкина.

Анна стала чемпионкой XXIII летних Дефлимпийских игр 2017 года по пляжному волейболу в паре с Раисой Рыловой из Черноморска. Обе будут получать по 15 тыс. грн в месяц.

Ранее стипендии назначили сумским тренерам по биатлону Василию и Александру Мукшину, а также уроженке Ромен Анне Шостак, чемпионке Дефлимпиады по дзюдо.