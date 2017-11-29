На сессию пришли сумские дворники

На сессию пришли несколько десятков дворников ООО «УК «Комэнерго-Сумы», которые не получают зарплату, а находятся в вынужденном отпуске, так как предприятию нечем платить из-за маленького тарифа на обслуживание жилья.
Как объяснил директор ЖЭКа, он же депутат горсовета Евгений Косяненко, из-за старого тарифа, в котором минимальная зарплата на уровне 1450 грн, он не может платить зарплату минимум в 3200 грн. Он подал депутатский запрос, в котором требовал до Нового года собрать исполком и рассмотреть проект решения о тарифах.
Депутаты со второго раза поддержали его запрос.
Однако мэр не сказал, когда же соберется исполком, чего требовал депутат.
Ожидается, что в четверг, 28 декабря, НКРЭКУ примет новые тарифы на электроэнергию для промпредприятий. На Сумщине будет самый высокий тариф...
КП «Сумыжилкомсервис» намерено изменить тариф на захоронение твердых бытовых и негабаритных отходов....
Комунальне предприятие «Горводоканал» Сумского городского совета сообщает, что 17 декабря 2017 года вступило в силу постановление НКРЭКУ от 02.11.2017 №...
КП «Горводоканал» сообщает об изменении тарифов в 2017 году....
КП «Горводоканал» сообщает о повышении тарифов на производство тепловой энергии, ее транспортировку и поставку, а также на услуги по отоплению...