На сессию пришли сумские дворники Сегодня, 27 декабря, проходит сессия Сумского горсовета.

На сессию пришли несколько десятков дворников ООО «УК «Комэнерго-Сумы», которые не получают зарплату, а находятся в вынужденном отпуске, так как предприятию нечем платить из-за маленького тарифа на обслуживание жилья.

Как объяснил директор ЖЭКа, он же депутат горсовета Евгений Косяненко, из-за старого тарифа, в котором минимальная зарплата на уровне 1450 грн, он не может платить зарплату минимум в 3200 грн. Он подал депутатский запрос, в котором требовал до Нового года собрать исполком и рассмотреть проект решения о тарифах.

Депутаты со второго раза поддержали его запрос.

Однако мэр не сказал, когда же соберется исполком, чего требовал депутат.