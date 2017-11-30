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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:45249

Сумчане не заметили, как перевозчик отремонтировал маршрутки

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Маршрутное такси».

«Прошу навести порядок с маршрутом 19. Или пустить троллейбус "Ковпака- Роменская"!!!! Особенно в часы пик!!! Так как надоело каждое утро ждать по 20 минут на остановках, которые постоянно переполнены, грязные, цвелые плесенью, а после 19.00 практически все прекращают быть на маршруте!!!», - крик души автора петиции Коваленко Юлии Ивановны.

Ответ на электронную петицию:

«Существующая схема движения городского пассажирского транспорта утверждена решением исполнительного комитета Сумского городского совета от 21.06.2016 № 332 «Об организации перевозки пассажиров на постоянных городских автобусных маршрутах м. Сумы» (с изменениями). Данным решением установлено, что перевозка пассажиров автобусами осуществляется в обычном режиме движения, перевозки пассажиров в режиме маршрутного такси по городу не производится.

С ЧП «Запорожец А.В.» был заключен Договор об организации перевозки пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в г. Сумы» № 93/26-17 от 10.03.2017 г. (Далее - Договор) сроком на 5 лет по результатам проведенного транспортного конкурса в феврале 2017 года. При этом следует учесть, что победителя конкурса по маршруту № 19 «Роменская - Ковпака» было определено с учетом его квалификационных требований к участникам транспортного конкурса. Также отмечаем, что в соответствии с п. 3.1 раздел III Условий проведения конкурса по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в г. Сумы, утвержденных решением исполнительного комитета Сумского городского совета от 06.09.2016 № 473 «Об организации проведения конкурса на городских автобусных маршрутах общего пользования в г. Сумы», для обеспечения перевозок на городских автобусных маршрутах общего пользования в обычном режиме привлекаются автобусы классов I и II, общей вместимостью не менее 23 места. При этом общая пассажировместимость транспортных средств, работающих по маршруту № 19, является соответствующей указанным выше требованиям. Интервал движения на маршруте определен и урегулирован паспортом маршрута.

О состоянии салонов автобусов - данный вопрос урегулирован решением сессии Сумского городского совета от 14.06.2017 г. №2232 «О некоторых вопросах урегулирования пассажирских перевозок в г. Сумы». Согласно данного решения в текущем году ЧП «Запорожец А.В.» необходимо провести ремонт салона 8 автобусов из общего количества 26 единиц (без учета резерва). По данным перевозчика на сегодня проведен ремонт 80% общего количества автобусов, остальные будет отремонтировано до 25.01.2018 г.

С целью решения вопроса предоставления качественных услуг при перевозке пассажиров троллейбусами городская власть работает над реализацией проекта «Обновление подвижного состава КП «Электроавтотранс» в г. Сумы». Это позволит приобрести 22 троллейбуса за привлеченные (кредитные) средства по проекту «Городской общественный транспорт Украины» по Финансовому соглашению между Украиной и Европейским инвестиционным банком, ратифицированным Законом Украины от 12.04.2017 № 2009-VIII. Также согласно Программе развития городского пассажирского транспорта г. Сумы в 2018 году предусмотрено приобретение 10 троллейбусов.

Поэтому решение вопроса введения в действие троллейбусного маршрута №6 «Роменская - Центролит» возможно только при пополнении парка КП «Электроавтотранс» новыми троллейбусами».

Общество Маршрутки Петиция Троллейбусы
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