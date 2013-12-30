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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:25155

Полиция предупреждает: пиротехника опасна для здоровья

Высокий спрос на новогодние атрибуты порождает соответствующее предложение, поэтому в последнее время пользуются популярностью среди покупателей, помимо других традиционных товаров, петарды, фейерверки и разного рода пиротехнические средства.

Впрочем, их применение далеко не всегда способствует праздничному настроению, и часто приводит к ужасным последствиям. А причины этого, как правило, заключаются в неумелом обращении с пиротехникой.

«Чтобы петарда или салютные установки не стали в ваших руках взрывчаткой и не привели к увечью, следует помнить несколько правил, - говорит начальник взрывотехнического отдела ГУНП области Олег Евлаш. - Первое - петарды, фейерверки, салютные установки следует покупать только в специализированных магазинах. Второе - все эти изделия должны иметь сертификаты. Обязательно к ним прилагается инструкция на государственном языке, в которой описаны способы подготовки к запуску установки, ее запуска и утилизации. Третье - обращайте внимание на дату изготовления товара и срок его годности. Четвертое - не храните приобретенную пиротехнику вблизи нагревательных приборов и батарей, это может привести к перегреву и детонации. Помните: пиротехнические изделия не являются игрушками. Они могут вызвать серьезные ожоги или травмы рук, лица, глаз».

Поэтому работники полиции обращаются с призывом ко всем гражданам быть осторожными и взвешенными при приобретении и использовании новогодней пиротехники. Следите за тем, чтобы петарды, фейерверки и другие взрывоопасные предметы не попадали в руки детей. Обращайте особое внимание на соблюдение инструкции по применению пиротехники и правил пожарной и личной безопасности.

Работники полиции просят граждан по возможности вообще воздержаться от использования фейерверков и салютов до завершения антитеррористической операции. И с пониманием отнестись к нуждам определенных категорий населения в тишине и покое, особенно это касается маленьких детей, пожилых или больных людей, которым необходимы сон и отдых.

Поэтому, будьте взвешенными и осторожными, и пусть праздники принесут только радостное настроение и положительные эмоции, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Общество Пиротехника
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