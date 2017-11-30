Сумские легкоатлеты претендуют на звание лучших в Украине Федерация легкой атлетики Украины начала голосование по определению лучших легкоатлетов и тренеров Украины 2017 года.

Голосование проводится среди трех групп: экспертная группа (Совет ФЛАУ), представители СМИ и болельщики. Голоса каждой из групп при подведении итогов будут учитываться трети всех голосов.

Голосование продлится до 10:00 четверга, 28 декабря.

Среди претендентов несколько представителей Сумщины:

- сумчанин Игорь Главан - серебро на Кубке Европы по ходьбе на 50 км, четвёртая место на чемпионате мира – среди мужчин;

- уроженец Шостки Владислав Малыхин - юниорский рекорд Украины по прыжкам с шестом – среди молодежи до 20 лет;

- Сергей Мирошниченко - тренер Игоря Главана – среди тренеров;

- мужская сборная Украины по спортивной ходьбе на 50 км (Иван Банзерук, Игорь Главан, Марьян Закальницький, Андрей Гречковський) - победители Кубка Европы по спортивной ходьбе – среди команд.