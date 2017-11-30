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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:21234

Сумские легкоатлеты претендуют на звание лучших в Украине

Федерация легкой атлетики Украины начала голосование по определению лучших легкоатлетов и тренеров Украины 2017 года.

Голосование проводится среди трех групп: экспертная группа (Совет ФЛАУ), представители СМИ и болельщики. Голоса каждой из групп при подведении итогов будут учитываться трети всех голосов.

Голосование продлится до 10:00 четверга, 28 декабря.

Среди претендентов несколько представителей Сумщины:

- сумчанин Игорь Главан - серебро на Кубке Европы по ходьбе на 50 км, четвёртая место на чемпионате мира – среди мужчин;

- уроженец Шостки Владислав Малыхин - юниорский рекорд Украины по прыжкам с шестом – среди молодежи до 20 лет;

- Сергей Мирошниченко - тренер Игоря Главана – среди тренеров;

- мужская сборная Украины по спортивной ходьбе на 50 км (Иван Банзерук, Игорь Главан, Марьян Закальницький, Андрей Гречковський) - победители Кубка Европы по спортивной ходьбе – среди команд.

Спорт Владислав Малыхин Игорь Главан Легкая атлетика
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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