Сумские легкоатлеты претендуют на звание лучших в Украине

Голосование проводится среди трех групп: экспертная группа (Совет ФЛАУ), представители СМИ и болельщики. Голоса каждой из групп при подведении итогов будут учитываться трети всех голосов.
Голосование продлится до 10:00 четверга, 28 декабря.
Среди претендентов несколько представителей Сумщины:
- сумчанин Игорь Главан - серебро на Кубке Европы по ходьбе на 50 км, четвёртая место на чемпионате мира – среди мужчин;
- уроженец Шостки Владислав Малыхин - юниорский рекорд Украины по прыжкам с шестом – среди молодежи до 20 лет;
- Сергей Мирошниченко - тренер Игоря Главана – среди тренеров;
- мужская сборная Украины по спортивной ходьбе на 50 км (Иван Банзерук, Игорь Главан, Марьян Закальницький, Андрей Гречковський) - победители Кубка Европы по спортивной ходьбе – среди команд.
23 декабря в Сумах в легкоатлетическом манеже СумГУ состоялись традиционные Всеукраинские соревнования по спортивной ходьбе на призы двукратного олимпийского чемпиона...
24 декабря в Полтаве проходили старты новогоднего полумарафона «Полтавская зима»....
23 декабря в манеже СумГУ состоятся Всеукраинские соревнования по спортивной ходьбе на призы Владимира Голубничего....
В воскресенье, 17 декабря, Sumy Running Club организовал в городе первый забег Святого Николая....
Федерация легкой атлетики Украины начала голосование по определению лучших легкоатлета и легкоатлетки Украины ноября 2017-го года....