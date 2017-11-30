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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:33382

В Шостке из противотуберкулезного санатория пропал ребенок

26 декабря в Шостке пропал 15-летний житель Кролевецкого района, лечившийся в детском противотуберкулезном санатории «Полесье» в Шостке.

Пинчук Алексей Вячеславович 09.01.2002 г.р., украинец, житель Кролевецкого района, с. Дубовичи, ул. Жуковская, д. 17, в период времени с 17:00 по 17:30 26 декабря покинул прогулочную площадку детского противотуберкулезного санатория «Полесье», расположенного в г. Шостка, и до настоящего времени не вернулся, и его место нахождения неизвестно.

Его приметы: на вид 15-16 лет, рост 162 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы короткие светлые, уши прилегающие, мочки малозаметные, светлые брови, был в очках.

Был одет: черная зимняя шапка, красного цвета зимняя болоньевая куртка с черными вставками с обеих сторон, спортивные штаны, черные зимние ботинки. При себе имел черную барсетку через плечо.

Просьба ко всем, кому что-либо известно о месте нахождения разыскиваемой, или кто видел его после 26 декабря, сообщить в Шосткинский отдел полиции по телефонам: 0992660069 -СКП, 2-14-47, 102 дежурная часть.

Право Пропал ребенок Шостка
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