Лебедин принимал чемпионат области по грепплингу 23 декабря в спортивном зале Лебединского медицинского училища состоялся чемпионат Сумской области среди детей 2005-2010 г.р. по грэпплингу в разделе ноу-ги.

Во время торжественной части благодарностями от Сумской областной федерации панкратиона за развитие этого вида спорта в городе Лебедине были награждены: городской голова Александр Баклыков и депутат Дмитрий Коваленко.

В соревнованиях принимали участие 163 юноши и девушки из Сум, Лебедина, Ахтырки, Путивля, Тростянца, Сумского и Лебединского районов. Всего чемпионами и призерами стали почти 80 человек.

Чемпионами стали: Шовкопляс Вадим, Бузун Марк, Орловцев Потап, Либчей Марк, Хержинский Максим, Савченко Никон, Власова Анастасия, Дремлюга Захар, Казимерчук Михаил, Хоменко Доброслав, Игнатов Владислав, Неелов Кирилл, Иванунин Михаил, Балабан Артем, Синеока Снежанна, Новикова Анастасия, Литвина Жасмин, Морьенкова Екатерина, Хвист Даниил, Дремлюга Станислав, Ткаченко Роман, Ткаченко Егор, Леоненко Илья, Ремизов Артем, Винников Артем, Бояр Андрей, Скороход Александра, Литвин Снежанна.

Каждый был награжден медалью, грамотой и сладким подарком от организаторов и спонсоров мероприятия.