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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:07234

Роменский агролесхоз возместит нанесенный окружающей среде ущерб в размере 325 тыс. грн

В июне 2016 года Госэкоинспекцией в Сумской области была проведена плановая проверка РГАП «Роменский агролесхоз», в ходе которой был выявлен ряд нарушений требований природоохранного законодательства в сфере использования лесных ресурсов.

В частности:

- в квартале 82 выдел 25 в пределах территории Николаевского сельского совета Роменского района предприятием не было обеспечено надлежащей охраны лесных насаждений и, как следствие, без выписки лесорубочного билета на эту рубку было срублено 10 деревьев разных диаметров, что является нарушением требований ст. 19, 64, 68, 69 Лесного кодекса Украины (согласно постановлению КМУ «Об утверждении такс для исчисления размера ущерба причиненного лесу» от 23.07.2008 № 665, размер ущерба, причиненного окружающей природной среде в результате рубки деревьев, составил 63,084 тыс. Грн).

- в квартале 100 выдел 22 на площади 1,9 га при проведении санитарно-выборочной рубки в пределах территории Плавинищенского сельского совета Роменского района предприятием было произведено вырубку 44 деревьев, не отведенных (не отмеченных) в рубку без выписки лесорубочного билета на эти деревья, есть нарушением требований ст. 19, 64, 68, 69 Лесного кодекса Украины (размер ущерба составил 262 226 грн.).

Общий размер причиненного окружающей среде вреда в результате вырубки леса с нарушением требований действующего законодательства составил 325,310 тыс. грн, для возмещения которого в суд был заявлен иск. В 2016 году Хозяйственным судом Сумской области было возбуждено производство по данному делу, в 2017 году после длительного судебного разбирательства исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Роменский агролесхоз, не соглашаясь с решением суда первой инстанции, подал апелляционную жалобу, которая постановлением Харьковского апелляционного хозяйственного суда в декабре 2017 года оставлена без удовлетворения, а решение Хозяйственного суда Сумской области - без изменений. Указанное решение вступило в законную силу, а следовательно, агролесхоз должен возместить убытки, причиненные окружающей среде в полном объеме, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Вырубка деревьев Госэкоинспекция Роменский агролесхоз Роменский район
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