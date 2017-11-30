Сумские копы поймали 18-летнего амфетаминщика

Во время патрулирования на улице Ивана Выговского, сотрудники патрульной полиции заметили подозрительного парня, который резко изменил направление движения, увидев полицейских. Общаясь со стражами порядка, гражданин нервничал и путался в показаниях.
Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили у него пакетик с порошкообразным веществом, внешне похожим на амфетамин.
Патрульные задержали мужчину и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.
В дежурную часть Сумского отдела полиции поступила информация об одном из жителей города, который может сбывать наркотики....
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Патрульные обнаружили гражданина со шприцами, наполненными неизвестным веществом....
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