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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:50121

Сумские копы поймали 18-летнего амфетаминщика

Патрульные обнаружили у 18-летнего сумчанина вещество, похожее на амфетамин.

Во время патрулирования на улице Ивана Выговского, сотрудники патрульной полиции заметили подозрительного парня, который резко изменил направление движения, увидев полицейских. Общаясь со стражами порядка, гражданин нервничал и путался в показаниях.

Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили у него пакетик с порошкообразным веществом, внешне похожим на амфетамин.

Патрульные задержали мужчину и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

Право Наркотики
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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