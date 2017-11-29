Тариф на электроэнергию на Сумщине будет выше среднеевропейского Ожидается, что в четверг, 28 декабря, НКРЭКУ примет новые тарифы на электроэнергию для промпредприятий. На Сумщине будет самый высокий тариф в Украине после Луганщины.

Народный депутат от Сум Олег Медуница собирается поднимать вопрос недопустимости повышения тарифов на электроэнергию для бизнеса и бюджетной сферы на заседании Верховной Рады. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

«Я неоднократно обращал внимание правительства на тарифные вопросы. Один из них это тариф на электроэнергию для бизнеса в Сумах и Сумской области. Он один из самых дорогих в Украине. Я не голосовал за законопроект 7342-1, который приняли мои коллеги, и который предоставляет Президенту право во внеконкурсный способ назначать членов НКРЭКУ на вакантные должности. Однако закон принят, и Президент мгновенно заполнил вакансии. И вот в четверг регулятор еще раз поднимет цены (эксперты утверждают, что они станут выше европейских). И снова в Сумской области они самые высокие. И это для бизнеса и бюджетной сферы. Это повлечет за собой рост себестоимости от водоканалов до хлебозаводов. Считаю такой подход контрпродуктивным, деструктивным, и никогда не смогу с ним согласиться. Уже пишу обращения, инициирую собрание коллег по области с межфракционной группы «За европейскую Сумщину» и подниму этот вопрос на ближайшем пленарном заседании ВР».

Нардеп ссылается на пост Андрея Геруса, из которого видно, что ожидаемая цена для промпредприятий на Сумщине будет чуть ли не самая высокая в Украине - 2,89 грн за кВт-час. В то же время средняя цена электроэнергии по Евросоюзу всего 2,02 грн за кВт-час.