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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Спасатели ликвидировали два пожара в жилых домах

За прошедшие сутки на Сумщине спасатели тушили два пожара

26 декабря в 16:49 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в доме на ул. Победы в г. Ахтырка. О пожаре сообщил владелец квартиры. На место происшествия был направлен дежурный караул 6-й Государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 4 минуты пожарные прибыли на вызов и установили, что в доме образовалось задымление. Существовала угроза распространения горючими конструкциями пламени на весь дом.

В 18:17 возгорание локализовали и не допустили его дальнейшего распространения, в 18:35 - ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара повреждена стена на площади 2 кв. м. Предполагаемая причина - неправильное устройство и неисправность нагревательных печей и дымоходов.

В этот же день в 16:57 на линию экстренного вызова «101» поступила информация о пожаре в жилом доме на ул. Вознесенской в г. Ромны. Силами дежурного караула 14-й Государственной пожарно-спасательной части возгорания удалось локализовать в 17:02 и в 17:09 ликвидировать. В результате пожара повреждено перекрытие на площади 1 кв. м. Предполагаемая причина - короткое замыкание электросети.

Общество Пожар
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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