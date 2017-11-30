Спасатели ликвидировали два пожара в жилых домах За прошедшие сутки на Сумщине спасатели тушили два пожара

26 декабря в 16:49 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в доме на ул. Победы в г. Ахтырка. О пожаре сообщил владелец квартиры. На место происшествия был направлен дежурный караул 6-й Государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 4 минуты пожарные прибыли на вызов и установили, что в доме образовалось задымление. Существовала угроза распространения горючими конструкциями пламени на весь дом.

В 18:17 возгорание локализовали и не допустили его дальнейшего распространения, в 18:35 - ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара повреждена стена на площади 2 кв. м. Предполагаемая причина - неправильное устройство и неисправность нагревательных печей и дымоходов.

В этот же день в 16:57 на линию экстренного вызова «101» поступила информация о пожаре в жилом доме на ул. Вознесенской в г. Ромны. Силами дежурного караула 14-й Государственной пожарно-спасательной части возгорания удалось локализовать в 17:02 и в 17:09 ликвидировать. В результате пожара повреждено перекрытие на площади 1 кв. м. Предполагаемая причина - короткое замыкание электросети.