В Глухове поймали магазинную воровку Безработная 27-летняя глуховчанка, чтобы вкусно полакомиться на новогодние праздники, прибегла к краже.

В полицию с заявлением о краже продуктов питания обратилась 33-летняя владелица одного из супермаркетов города с сообщением о том, что ее обокрали почти на 900 гривен.

Правоохранители начали проверку и вскоре разыскали злоумышленницу. Ею оказалась 27-летняя местная жительница, временно безработная. В содеянном женщина созналась. Она пояснила, что в таким образом готовилась к новогодним праздникам. По словам женщины, денег на приобретение продуктов на праздничный стол не хватает, а потому прибегла к краже.

Среди краденого - красная икра, морская рыба и т.д. на общую сумму 858 гривен. Сегодня работники полиции продолжают проверять женщину на причастность к другим аналогичным преступлениям в городе. За кражу по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины их грозит уплата немалого штрафа или даже заключения сроком до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.