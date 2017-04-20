От внедрения предложений по результатам государственных финансовых аудитов получен экономический эффект на 2,6 млн грн.

Кроме того, предупреждено нарушений в сфере закупок путем отмены торгов и расторжения договоров на общую сумму 546 млн грн.

По результатам контрольных мероприятий руководители местных органов власти, предприятий, учреждений и организаций приняли 109 управленческих решений.

Правоохранительные органы по материалам ревизий начали 17 досудебных расследований и вручили 6 письменных сообщений о подозрении в совершении уголовного преступления.

В учреждения, где выявлены бюджетные правонарушения, применены 28 мер воздействия: в 18 случаях остановлены операции с бюджетными средствами, в 9 - приостановлены бюджетные ассигнования и принято 1 требование о возврате получателем использованных не по целевому назначению бюджетных средств.

За нарушение финансовой дисциплины 109 должностных лиц привлечены к административной ответственности, 106 - к дисциплинарной и материальной, в том числе 2 человек освобождены.

В суд предъявлено три иска о возмещении потерь ресурсов на общую сумму 236 тыс. грн.

Для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, Государственной службы финансового мониторинга Украины направлено сведения о выявленных финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, на общую сумму 77,8 млн грн.