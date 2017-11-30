Внимание! Предупреждение о сложных погодных условиях

По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, 28 декабря по г. Сумы и области ожидается туман, видимость 200-500 м.
Спасатели предупреждают: будьте осторожны, особенно во время управления автомобилем и пребывания на улице, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
Правоохранители Сумского района призывают водителей быть в дороге осторожными и крайне внимательными. По прогнозам синоптиков в ближайшие дни ожидается ухудшение...
По данным Укргидрометцентра, 19 декабря на дорогах Сумщины гололедица, ночью и утром в Сумской области порывы ветра 15-18 м/с, метели....
По прогнозу Укргидрометцентра, 18 декабря в Сумской области сложные погодные условия....
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, ночью 13 декабря по г. Сумі и области ожидается туман, видимость 200-500 м, в...
Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий....