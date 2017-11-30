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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Внимание! Предупреждение о сложных погодных условиях

По прогнозу Укргидрометцентра, днем 28 января в Сумской области порывы ветра 15-20 м/с.

По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, 28 декабря по г. Сумы и области ожидается туман, видимость 200-500 м.

Спасатели предупреждают: будьте осторожны, особенно во время управления автомобилем и пребывания на улице, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Непогода
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Правоохранители Сумского района призывают водителей быть в дороге осторожными и крайне внимательными. По прогнозам синоптиков в ближайшие дни ожидается ухудшение...

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Внимание! Предупреждение об осложнении погодных условий

По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, ночью 13 декабря по г. Сумі и области ожидается туман, видимость 200-500 м, в...

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Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных условий

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Кино Космос
14:30 – 40 грн. 18:30 – 50 грн.
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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