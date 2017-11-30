Внимание! Предупреждение о сложных погодных условиях По прогнозу Укргидрометцентра, днем 28 января в Сумской области порывы ветра 15-20 м/с.

По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, 28 декабря по г. Сумы и области ожидается туман, видимость 200-500 м.

Спасатели предупреждают: будьте осторожны, особенно во время управления автомобилем и пребывания на улице, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.