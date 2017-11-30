Полиция Сумщины раскрыла семь наркопреступлений С начала нынешнего года полиция Сумской области раскрыла 1567 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Только за минувшие сутки правоохранители региона обнаружили семь таких фактов и изъяли из обращения более килограмма наркотических веществ.

На улице Псельская в Сумах работники управления патрульной полиции остановили молодого жителя областного центра, у которого при внешнем осмотре обнаружили и изъяли пять граммов марихуаны и самодельное устройство для ее применения.

Еще пять граммов марихуаны работники полиции обнаружили во время проведения поверхностного осмотра у гражданина в районе улицы Роменской, а полтора грамма аналогичного наркотика у другого молодого человека на улице Герасима Кондратьева.

В ходе досудебного расследования одного из уголовных производств, работники полиции Глуховского района установили, что местный житель хранил дома 1200 граммов марихуаны и самодельное устройство для ее применения.

А в Конотопе, работники полиции задержали мужчину, у которого обнаружили и изъяли четыре таблетки амфетамина.

У другого жителя этого же района полицейские обнаружили и изъяли небольшое количество уксусной кислоты, которая является прекурсором, и используется при изготовлении наркотиков.

Полиция открыла уголовные производства по ч.1, ч.2. ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам может грозить наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до трех лет по ч.1 ст. 309, или лишение свободы на срок от двух до пяти лет по ч.2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.