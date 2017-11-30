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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:10192

Сумчанин получил премию Фонда им. П. Костюка

По результатам конкурса среди молодых ученых Украины в области биомедицинских исследований премию Фонда П. Костюка получил представитель Сумского государственного университета, доцент кафедры патологической анатомии, кандидат медицинских наук Роман Москаленко.

Торжественное заседание по случаю премии состоялось 20 декабря в Институте физиологии им. А. Богомольца НАН Украины (г. Киев). В этом году заседание проводили Фонд им. П. Костюка и Научное общество им. Шевченко (США).

На премию претендовали 20 ученых. В финальную часть было отобрано 5 молодых ученых из Киева, Харькова и Сум, которые представили результаты своих исследований перед аудиторией. Независимое жюри оценивало каждого конкурсанта по следующим критериям: оригинальность и инновационность исследований; способность сделать больше, исходя из имеющихся ресурсов; актуальность научной тематики; значение полученных результатов; качество научных публикаций. Оценку результатов конкурса проводили зарубежные ученые, представители и доноры Фонда им. П. Костюка (США). Работы конкурсантов опубликованы в высокорейтинговых международных научных журналах.

Премию от Фонда им. П. Костюка уже в седьмой раз получают молодые ученые в области биологических и медицинских исследований за научные достижения в течение последних трех лет своей деятельности, сообщает сайт вуза.

Общество Наука СумГУ
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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