Торжественное заседание по случаю премии состоялось 20 декабря в Институте физиологии им. А. Богомольца НАН Украины (г. Киев). В этом году заседание проводили Фонд им. П. Костюка и Научное общество им. Шевченко (США).
На премию претендовали 20 ученых. В финальную часть было отобрано 5 молодых ученых из Киева, Харькова и Сум, которые представили результаты своих исследований перед аудиторией. Независимое жюри оценивало каждого конкурсанта по следующим критериям: оригинальность и инновационность исследований; способность сделать больше, исходя из имеющихся ресурсов; актуальность научной тематики; значение полученных результатов; качество научных публикаций. Оценку результатов конкурса проводили зарубежные ученые, представители и доноры Фонда им. П. Костюка (США). Работы конкурсантов опубликованы в высокорейтинговых международных научных журналах.
Премию от Фонда им. П. Костюка уже в седьмой раз получают молодые ученые в области биологических и медицинских исследований за научные достижения в течение последних трех лет своей деятельности, сообщает сайт вуза.
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