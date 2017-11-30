Сумчанин получил премию Фонда им. П. Костюка По результатам конкурса среди молодых ученых Украины в области биомедицинских исследований премию Фонда П. Костюка получил представитель Сумского государственного университета, доцент кафедры патологической анатомии, кандидат медицинских наук Роман Москаленко.

Торжественное заседание по случаю премии состоялось 20 декабря в Институте физиологии им. А. Богомольца НАН Украины (г. Киев). В этом году заседание проводили Фонд им. П. Костюка и Научное общество им. Шевченко (США).

На премию претендовали 20 ученых. В финальную часть было отобрано 5 молодых ученых из Киева, Харькова и Сум, которые представили результаты своих исследований перед аудиторией. Независимое жюри оценивало каждого конкурсанта по следующим критериям: оригинальность и инновационность исследований; способность сделать больше, исходя из имеющихся ресурсов; актуальность научной тематики; значение полученных результатов; качество научных публикаций. Оценку результатов конкурса проводили зарубежные ученые, представители и доноры Фонда им. П. Костюка (США). Работы конкурсантов опубликованы в высокорейтинговых международных научных журналах.

Премию от Фонда им. П. Костюка уже в седьмой раз получают молодые ученые в области биологических и медицинских исследований за научные достижения в течение последних трех лет своей деятельности, сообщает сайт вуза.