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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:54281

Чрезмерная доверчивость стоила жителям Сумщины потери более 22 тысяч гривен

В течение суток мошенники обманули четырех жителей области.

С начала года на территории Сумщины работники полиции зарегистрировали 550 мошенничеств. И хотя половину из них удалось раскрыть, правоохранители продолжают рассказывать о самых распространенных схемах афер, с помощью которых люди теряют свои сбережения.

Так, сообщение в Кролевецкое отделение полиции поступило от местной жительницы. Она рассказала, что ей позвонил мужчина и назвался работником банка. Он сообщил, что их банк усиливает систему защиты банковских карт своих клиентов и попросил женщину назвать секретную информацию, получив которую, с ее счета исчезли почти 12 400 гривен.

В Лебединское отделение полиции также поступило сообщение о мошенничестве. По словам потерпевшей ей также позвонил незнакомец и сообщил, что сын женщины в полиции за наезд на несовершеннолетнего и под предлогом оказания помощи в лечении ребенка выманил семь тысяч гривен. Деньги она отдала неизвестному ранее мужчине возле своего дома, после чего позвонила сыну, который и рассказал матери, что он не причастен ни к какому ДТП.

В Роменский и Шосткинский отделы полиции поступили сообщения от мужчин, которые, желая приобрести товары с помощью сети Интернет, расстались с немалыми суммами денег. И если роменчанин перечислил злоумышленнику 2800 гривен за приобретение запчастей к автомобилю, то шосткинец пожелал приобрести пылесос и потерял 6200 гривен.

Работники полиции сегодня делают все возможное, чтобы разыскать злоумышленников и привлечь их к ответственности. По всем фактам возбуждены уголовные производства по ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Правоохранители продолжают обращаться к гражданам с просьбой, не доверять незнакомцам, проверять полученную от них информацию и не перечислять им своих сбережений, кем бы они ни назвались. А за товары через Интернет лучше платить при их получении или пользоваться только хорошо известными Интернет-магазинами, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Мошенничество
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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