Для жителей Сумщины изменился адрес переписки с Нацбанком Украины Такие изменения произошли в связи с реформированием региональной сети Национального банка Украины в Сумской области.

С 1 января 2018 года для местных органов власти, местного самоуправления, социального обеспечения, судов и правоохранительных органов, юридических и физических лиц Сумского региона переписку по вопросам, относящимся к компетенции Национального банка Украины, будет осуществляться по почтовому адресу юридического лица: ул. Институтская, 9, г. Киев, 01601.

Выдача справок об официальном обменном курсе гривны к иностранным валютам, банковских металлов и цены на драгоценные металлы в ломе и прием деклараций о валютных ценностях, доходах и имуществе, принадлежащих резиденту Украины и находящихся за ее пределами, субъектов предпринимательской деятельности Сумской области и г. Сумы осуществляться в г. Киеве на ул. Контрактовой, 2-б, 2 подъезд, тел. (044) 230-17-69.