Для жителей Сумщины изменился адрес переписки с Нацбанком Украины

С 1 января 2018 года для местных органов власти, местного самоуправления, социального обеспечения, судов и правоохранительных органов, юридических и физических лиц Сумского региона переписку по вопросам, относящимся к компетенции Национального банка Украины, будет осуществляться по почтовому адресу юридического лица: ул. Институтская, 9, г. Киев, 01601.
Выдача справок об официальном обменном курсе гривны к иностранным валютам, банковских металлов и цены на драгоценные металлы в ломе и прием деклараций о валютных ценностях, доходах и имуществе, принадлежащих резиденту Украины и находящихся за ее пределами, субъектов предпринимательской деятельности Сумской области и г. Сумы осуществляться в г. Киеве на ул. Контрактовой, 2-б, 2 подъезд, тел. (044) 230-17-69.
Завтра, 19 февраля, состоится акция и демонстрация валютных заемщиков банков....
Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении ПАО «Укринбанк» в категорию неплатежеспособных....
Сегодня, 28 августа, Национальный банк Украины официально передал Университет банковского дела НБУ и Украинскую академию банковского дела НБУ в управление...
В том числе 40 из работающих банков – финучреждения с иностранным капиталом....
27 февраля, на пл. Независимости, прошел митинг с требованием немедленной отставки главы НБУ Валерии Гонтаревой....