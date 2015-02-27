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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:37262

Для жителей Сумщины изменился адрес переписки с Нацбанком Украины

Такие изменения произошли в связи с реформированием региональной сети Национального банка Украины в Сумской области.

С 1 января 2018 года для местных органов власти, местного самоуправления, социального обеспечения, судов и правоохранительных органов, юридических и физических лиц Сумского региона переписку по вопросам, относящимся к компетенции Национального банка Украины, будет осуществляться по почтовому адресу юридического лица: ул. Институтская, 9, г. Киев, 01601.

Выдача справок об официальном обменном курсе гривны к иностранным валютам, банковских металлов и цены на драгоценные металлы в ломе и прием деклараций о валютных ценностях, доходах и имуществе, принадлежащих резиденту Украины и находящихся за ее пределами, субъектов предпринимательской деятельности Сумской области и г. Сумы осуществляться в г. Киеве на ул. Контрактовой, 2-б, 2 подъезд, тел. (044) 230-17-69.

Общество НБУ
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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