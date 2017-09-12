46 медучреждений Сумщины присоединились к электронной системе здравоохранения еHealth По этому показателю наша область занимает второе место в Украине, уступив лишь Днепропетровской.

По данным всеукраинского портала eHealth, также в нашей области присоединились к электронной системе здравоохранения 109 врачей и подписано 15 деклараций с пациентами.

Всего в Украине уже 667 медицинских учреждений присоединились к электронной системе здравоохранения eHealth, там же зарегистрировалось 4268 врачей и 18327 пациентов.

Напомним, электронная система здравоохранения eHealth - это система, которая помогает пациентам получать, а врачам - предоставлять качественные медицинские услуги. А еще позволяет контролировать, насколько эффективно расходуются выделенные на здравоохранение государственные средства и предотвращать злоупотребления.

Это - сложная система, которая будет постепенно внедряться в течение нескольких лет. Сначала она охватит первичное звено медицины - семейных врачей, терапевтов и педиатров. Пациенты бцдцт заключать декларации с избранными врачами, и врачи будут регистрировать эти декларации в системе.

В будущем система eHealth даст возможность каждому быстро получить свою медицинскую информацию, а врачам - правильно ставить диагноз с учетом целостной картины здоровья пациента. Уже не будет необходимости в бумажных медицинских картах и печатных справках, которые теряются и забываются. Врачи будут выписывать электронные рецепты, которые нельзя будет ни потерять, ни подделать. Система будет содержать всю медицинскую историю пациента, и она будет доступна как пациенту, так и его врачам - все, как на ладони.

Систему eHealth создают украинские IT-специалисты счет международных доноров - Всемирного банка, правительств США и Канады, Глобального Фонда и других. Проектный офис сотрудничает с Министерством здравоохранения на основе Меморандума.