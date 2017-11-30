Копы задержали подозреваемого в краже

Инспекторы получили сообщение о краже металлических труб со двора одного из домовладений на улице Вячеслава Чорновила.
На месте происшествия заявитель пояснил, что увидел, как неизвестный мужчина вытащил со двора дома металлические трубы, с которыми бросился наутек.
По полученным приметам стражи порядка начали поиски преступника. Через несколько минут на улице Ивана Выговского полицейские заметили гражданина, который переносил металлическую трубу. Патрульные задержали его. Неподалеку была обнаружена металлическая тележка, в которой находилась остальные металлические трубы.
Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением) УК.
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