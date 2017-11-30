Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:21243

Копы задержали подозреваемого в краже

Патрульные оперативно задержали мужчину, который подозревается в совершении кражи.

Инспекторы получили сообщение о краже металлических труб со двора одного из домовладений на улице Вячеслава Чорновила.

На месте происшествия заявитель пояснил, что увидел, как неизвестный мужчина вытащил со двора дома металлические трубы, с которыми бросился наутек.

По полученным приметам стражи порядка начали поиски преступника. Через несколько минут на улице Ивана Выговского полицейские заметили гражданина, который переносил металлическую трубу. Патрульные задержали его. Неподалеку была обнаружена металлическая тележка, в которой находилась остальные металлические трубы.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением) УК.

Право Кража
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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