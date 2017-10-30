В Белополье сняли главу райсовета Сегодня, 27 декабря, состоялась 17 сессия Белопольская районного совета, созванная по требованию 20 депутатов районного совета.

На повестке дня стояли три вопроса:

1. О порядке рассмотрения вопроса об освобождении от занимаемой должности главы Белопольского районного совета.

2. О досрочном прекращении полномочий и освобождении от должности главы Белопольского районного совета Дурнопьяна В. И.

3. О внесении изменений в районный бюджет на 2017 год.

По результатам тайного голосования по вопросу № 2 голосами 22 депутатов из 26 присутствующих на сессии, было принято решение о досрочном прекращении полномочий и освобождении от должности главы Белопольского районного совета Дурнопьяна В. И. (БПП).

Нового главу депутаты будут выбирать уже в новом году.