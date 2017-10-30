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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:12342

В Белополье сняли главу райсовета

Сегодня, 27 декабря, состоялась 17 сессия Белопольская районного совета, созванная по требованию 20 депутатов районного совета.

На повестке дня стояли три вопроса:

1. О порядке рассмотрения вопроса об освобождении от занимаемой должности главы Белопольского районного совета.

2. О досрочном прекращении полномочий и освобождении от должности главы Белопольского районного совета Дурнопьяна В. И.

3. О внесении изменений в районный бюджет на 2017 год.

По результатам тайного голосования по вопросу № 2 голосами 22 депутатов из 26 присутствующих на сессии, было принято решение о досрочном прекращении полномочий и освобождении от должности главы Белопольского районного совета Дурнопьяна В. И. (БПП).

Нового главу депутаты будут выбирать уже в новом году.

Политика Белопольский район
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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