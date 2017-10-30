В Белополье сняли главу райсовета

На повестке дня стояли три вопроса:
1. О порядке рассмотрения вопроса об освобождении от занимаемой должности главы Белопольского районного совета.
2. О досрочном прекращении полномочий и освобождении от должности главы Белопольского районного совета Дурнопьяна В. И.
3. О внесении изменений в районный бюджет на 2017 год.
По результатам тайного голосования по вопросу № 2 голосами 22 депутатов из 26 присутствующих на сессии, было принято решение о досрочном прекращении полномочий и освобождении от должности главы Белопольского районного совета Дурнопьяна В. И. (БПП).
Нового главу депутаты будут выбирать уже в новом году.
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