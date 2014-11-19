Из плена боевиков освободили киборга С Роменщины

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил президент Украины Петр Порошенко.
Напомним, Александр находился в плену с 2015 года. В Ромнах, откуда боец родом, не раз проводили митинги в поддержку киборга и обращались к президенту с письмом-просьбой принять все меры для освобождения мужа. Ездили роменчане и в Киев, пишет Спецкор.
1 июня на центральной площади г. Ромны состоялось вече в поддержку военнослужащего Александра Морозова, который больше года находится в плену...
Внук Героя Советского Союза 22-летний артиллерист Юрий Смирнов наотрез отказался перейти на сторону "ДНР".... 1