Из плена боевиков освободили киборга С Роменщины Среди 74 освобожденных из плена киборг с Роменщины Александр Морозов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, Александр находился в плену с 2015 года. В Ромнах, откуда боец родом, не раз проводили митинги в поддержку киборга и обращались к президенту с письмом-просьбой принять все меры для освобождения мужа. Ездили роменчане и в Киев, пишет Спецкор.