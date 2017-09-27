Пьяный сумчанин в розыске заснул прямо на улице Патрульные нашли человека, который находится в розыске.

«У меня у авто лежит неизвестный мужчина», - такое сообщение недавно вечером получили сумские патрульные.

Прибыв на улицу Ипподромную, инспекторы обнаружили мужчину, который вследствие сильного алкогольного опьянения потерял ориентацию в пространстве и уснул на земле.

Полицейские привели его в чувство и по имеющимся базам выяснили, что он находится в розыске Сумским районным отделом полиции за причастность к совершению уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК.

Патрульные доставили его в отдел полиции, где передали следователям.