Пьяный сумчанин в розыске заснул прямо на улице

«У меня у авто лежит неизвестный мужчина», - такое сообщение недавно вечером получили сумские патрульные.
Прибыв на улицу Ипподромную, инспекторы обнаружили мужчину, который вследствие сильного алкогольного опьянения потерял ориентацию в пространстве и уснул на земле.
Полицейские привели его в чувство и по имеющимся базам выяснили, что он находится в розыске Сумским районным отделом полиции за причастность к совершению уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК.
Патрульные доставили его в отдел полиции, где передали следователям.
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