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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:21321

Пьяный сумчанин в розыске заснул прямо на улице

Патрульные нашли человека, который находится в розыске.

«У меня у авто лежит неизвестный мужчина», - такое сообщение недавно вечером получили сумские патрульные.

Прибыв на улицу Ипподромную, инспекторы обнаружили мужчину, который вследствие сильного алкогольного опьянения потерял ориентацию в пространстве и уснул на земле.

Полицейские привели его в чувство и по имеющимся базам выяснили, что он находится в розыске Сумским районным отделом полиции за причастность к совершению уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК.

Патрульные доставили его в отдел полиции, где передали следователям.

Право Розыск
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