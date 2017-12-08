Хотинская и Миропольская ОТГ утвердили свои Стратегии развития на 2018-2020 гг. Об этом сообщается на странице Центра развития местного самоуправления / г. Сумы / в Фейсбуке.

Хотинская ОТГ Сумского района согласно утвержденной Стратегии позиционирует себя как громада, которая выстраивает партнерские отношения с бизнесом, осуществляет максимальное содействие и поддержку предпринимательских инициатив на своей территории, стремится как можно эффективнее использовать имеющиеся ресурсы. Кроме диалога с предпринимателями в приоритете на ближайшие годы - развитие сферы оказания медицинских услуг, создание сверхмощного коммунального предприятия и реализация проекта «новой украинской школы». В перспективе громада планирует также открытие Центра админуслуг и строительство «Центра безопасности громады».

В отличие от Хотинской громады, Миропольская ОТГ Краснопольского района пока не имеет такого тесного сотрудничества с местным бизнесом. Большинство своих экономических проектов им еще надо будет реализовать. В своей Стратегии, она утвердила несколько основных проектов: рекультивация старых садов, легализация и возобновления эксплуатации меловых карьеров, привлечение инвестора для создания зверофермы и т.п. Перспективу развития громада видит в реализации своего потенциала как «Украинской Швейцарии» и организации отдыха, то есть максимального вложения в сферу зеленого и активного туризма, возрождение традиционной ярмарки, создание «Музея веника» и роллердрома, проведение различных спортивных соревнований.

Но на старте «своей жизни» обе громады имеют несколько схожие проблемы, отмечает советник по вопросам регионального развития Сумского Центра развития местного самоуправления созданного при поддержке Программы «U-LEAD с Европой» и Минрегиона, Григорий Стариков. Кроме традиционных проблем - плохое состояние дорог, значительный риск спрятан в кадровой проблематике: недостаток юристов, медиков, учителей, землемеров, управленцев и низкой активности населения, отсутствия вменяемых общественных организаций. Однако громады целенаправленно переходят на путь сплоченности и разумного развития, что свидетельствует об определенном положительном эффекте реформы.

Основной формой работы над проектами документа стало проведение заседаний Рабочей группы с участием советника по вопросам регионального развития Григория Старикова. Работа над написанием стратегий развития осуществлялась при поддержке Программы «U-LEAD с Европой» и Минрегиона.

Завтра на сессии Николаевского ОТГ Сумского района будет рассматриваться вопрос об утверждении стратегического видения громады. Она станет последней из первой 5-ки общин Сумщины, которые в 2017 году разработали и утвердили Стратегии.

Напомним, что 21-22 декабря 2017 года, свои 3-летние Стратегии развития на сессиях местных советов утвердили Боромлянская и Краснопольская ОТГ.