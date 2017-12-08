С 1 января в 157 международных пунктах пропуска заработает биометрический контроль С 1 января 2018 года в 157 международных пунктах пропуска в полном объеме заработает биометрический контроль для граждан 70 стран, в том числе Российской Федерации, отнесенных к категории риска.

К остальным иностранцам обязательная фиксация биометрических данных будет применяться по результатам анализа и оценки рисков.

Об этом сообщил помощник главі Государственной пограничной службы Украины - пресс-секретарь Олег Слободян у себя на странице в Facebook.

Главной целью является обеспечение национальной безопасности, усиление контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины.

Запуск системы фиксации биометрических данных Госпогранслужбы - это еще один шаг по улучшению безопасности составляющей при пересечении границы и совершенствования системы пограничного контроля.

Стоит напомнить, что 21 декабря Государственная пограничная служба Украины презентовала систему фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства. Информация с нее будет передаваться в Национальную систему верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства.

Демонстрация работы системы состоялась в столичном аэропорту «Киев».