Сумской биатлонист взял бронзу на чемпионате Украины 27 декабря на чемпионате Украины по биатлону в Яворове (Львовская область) состоялись гонки с массовым стартом среди старших юношей и девушек.

Лучшим среди сумчан был Евгений Ивченко с третьим местом. Среди девушек первой была уроженка Сум, сейчас харьковчанка Любовь Кипьяченкова. 1.Владислав Романчич [Черниговская обл.] (2 + 3 + 0 + 29: 12.5; 2.Микола Ничипоренко [Черниговская обл.] (2 + 0 + 1 + +20.4; 3.Евген Ивченко [Сумская обл.] (3 + 1 + 2 + +2: 06.5; … 5.Роман Боровик [Сумская обл.] (0 + 2 + 3 + 2) +3: 32.8; … 7.Владислав Гончаревський [Сумская обл.] (1 + 2 + 1 + 4) +4: 29.5; 8.Володимир Кошман [Сумская обл.] (1 + 1 + 2 + 3) +5: 01.6; … Девушки: 1.Любов Кипьяченкова [Харьковская обл.] (1 + 1 + 3 + 1) 26: 33.3; 2.Дарина Чалик [Черниговская обл.] (1 + 2 + 0 + 2) +17.4; 3.Юлия Костюк [Черниговская обл.] (1 + 2 + 1 + 3) +3: 11.6; 4.Виктория Рыжик [Сумская обл.] (1 + 2 + 1 + 3) +3: 36.5; 5.Катерина Свинаренко [Сумская обл.] (1 + 1 + 3 + 2) +4: 22.6; 6.Анастасия Кузьменко [Сумская обл.] (2 + 3 + 3 + 2) +6: 30.2; … 9.Анастасия Дидоренко [Сумская обл.] (3 + 4 + 4 + 4) +7: 58.0;