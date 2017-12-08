Сумской биатлонист взял бронзу на чемпионате Украины

Лучшим среди сумчан был Евгений Ивченко с третьим местом. Среди девушек первой была уроженка Сум, сейчас харьковчанка Любовь Кипьяченкова.
1.Владислав Романчич [Черниговская обл.] (2 + 3 + 0 + 29: 12.5;
2.Микола Ничипоренко [Черниговская обл.] (2 + 0 + 1 + +20.4;
3.Евген Ивченко [Сумская обл.] (3 + 1 + 2 + +2: 06.5;
…
5.Роман Боровик [Сумская обл.] (0 + 2 + 3 + 2) +3: 32.8;
…
7.Владислав Гончаревський [Сумская обл.] (1 + 2 + 1 + 4) +4: 29.5;
8.Володимир Кошман [Сумская обл.] (1 + 1 + 2 + 3) +5: 01.6;
…
Девушки:
1.Любов Кипьяченкова [Харьковская обл.] (1 + 1 + 3 + 1) 26: 33.3;
2.Дарина Чалик [Черниговская обл.] (1 + 2 + 0 + 2) +17.4;
3.Юлия Костюк [Черниговская обл.] (1 + 2 + 1 + 3) +3: 11.6;
4.Виктория Рыжик [Сумская обл.] (1 + 2 + 1 + 3) +3: 36.5;
5.Катерина Свинаренко [Сумская обл.] (1 + 1 + 3 + 2) +4: 22.6;
6.Анастасия Кузьменко [Сумская обл.] (2 + 3 + 3 + 2) +6: 30.2;
…
9.Анастасия Дидоренко [Сумская обл.] (3 + 4 + 4 + 4) +7: 58.0;
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