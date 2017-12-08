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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:54231

Сумской биатлонист взял бронзу на чемпионате Украины

27 декабря на чемпионате Украины по биатлону в Яворове (Львовская область) состоялись гонки с массовым стартом среди старших юношей и девушек.

Лучшим среди сумчан был Евгений Ивченко с третьим местом. Среди девушек первой была уроженка Сум, сейчас харьковчанка Любовь Кипьяченкова.

1.Владислав Романчич [Черниговская обл.] (2 + 3 + 0 + Innocent 29: 12.5;

2.Микола Ничипоренко [Черниговская обл.] (2 + 0 + 1 + Innocent +20.4;

3.Евген Ивченко [Сумская обл.] (3 + 1 + 2 + Innocent +2: 06.5;

5.Роман Боровик [Сумская обл.] (0 + 2 + 3 + 2) +3: 32.8;

7.Владислав Гончаревський [Сумская обл.] (1 + 2 + 1 + 4) +4: 29.5;

8.Володимир Кошман [Сумская обл.] (1 + 1 + 2 + 3) +5: 01.6;

Девушки:

1.Любов Кипьяченкова [Харьковская обл.] (1 + 1 + 3 + 1) 26: 33.3;

2.Дарина Чалик [Черниговская обл.] (1 + 2 + 0 + 2) +17.4;

3.Юлия Костюк [Черниговская обл.] (1 + 2 + 1 + 3) +3: 11.6;

4.Виктория Рыжик [Сумская обл.] (1 + 2 + 1 + 3) +3: 36.5;

5.Катерина Свинаренко [Сумская обл.] (1 + 1 + 3 + 2) +4: 22.6;

6.Анастасия Кузьменко [Сумская обл.] (2 + 3 + 3 + 2) +6: 30.2;

9.Анастасия Дидоренко [Сумская обл.] (3 + 4 + 4 + 4) +7: 58.0;

Спорт Биатлон
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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