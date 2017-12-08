Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:06263

Ямпольский участковый раскрыл очередного ценителя наркотиков

Более 200 граммов сушеной конопли изъяли ямпольские полицейские дома у 52-летнего жителя района.

Во время общения с жителями обслуживаемой территории, участковый Ямпольского отделения полиции получил информацию об одном из местных жителей, который может хранить наркотики. Поэтому, чтобы проверить это, решил посетить дом мужчины.

«Подозреваемому 52 года, ранее не судим, работает и имеет постоянный заработок, - комментирует Николай Кулиш, начальник Ямпольского отделение полиции. - Когда полицейский зашел в его дом, в одной из комнат, у печки, заметил сухие растения конопли. Хозяин дома не отрицал, что наркосодержащие растения его, которые он собрал еще летом на пастбище. По заключению экспертов, он хранил 212 граммов каннабиса».

В отношении мужчины следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта», которое уже направлено в суд. Подозреваемому грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Наркотики Ямпольский район
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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