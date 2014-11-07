Сумчан приглашают высказаться по ДПТ Эспланады

Целью разработки данной градостроительной документации является уточнение в более крупном масштабе положений схемы планирования территории объекта; уточнение планировочной структуры и функционального назначения территории, пространственной композиции, параметров застройки; определение градостроительных условий и ограничений; определение направлений, очередности и объемов дальнейшей деятельности по: предварительному проведению инженерной подготовки и инженерному обеспечению территории; созданию транспортной инфраструктуры; организации пешеходного и транспортного движения; размещения мест парковки транспортных средств, обеспечения экологической безопасности, комплексного благоустройства и озеленения.
С проектом детального плана территории можно ознакомиться в управлении архитектуры и градостроительства (ул. Воскресенская, 8а) с 28 декабря 2017 по 31 января 2018 года.
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