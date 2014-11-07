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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:50161

Сумчан приглашают высказаться по ДПТ Эспланады

Управление архитектуры и градостроительства начинает процедуру рассмотрения и учета предложений общественности в проекте детального плана территории между улицей Харьковской и проспектом Михаила Лушпы.

Целью разработки данной градостроительной документации является уточнение в более крупном масштабе положений схемы планирования территории объекта; уточнение планировочной структуры и функционального назначения территории, пространственной композиции, параметров застройки; определение градостроительных условий и ограничений; определение направлений, очередности и объемов дальнейшей деятельности по: предварительному проведению инженерной подготовки и инженерному обеспечению территории; созданию транспортной инфраструктуры; организации пешеходного и транспортного движения; размещения мест парковки транспортных средств, обеспечения экологической безопасности, комплексного благоустройства и озеленения.

С проектом детального плана территории можно ознакомиться в управлении архитектуры и градостроительства (ул. Воскресенская, 8а) с 28 декабря 2017 по 31 января 2018 года.

Общество Детальный план территории Эспланада
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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