Сумчан приглашают высказаться по ДПТ Эспланады Управление архитектуры и градостроительства начинает процедуру рассмотрения и учета предложений общественности в проекте детального плана территории между улицей Харьковской и проспектом Михаила Лушпы.

Целью разработки данной градостроительной документации является уточнение в более крупном масштабе положений схемы планирования территории объекта; уточнение планировочной структуры и функционального назначения территории, пространственной композиции, параметров застройки; определение градостроительных условий и ограничений; определение направлений, очередности и объемов дальнейшей деятельности по: предварительному проведению инженерной подготовки и инженерному обеспечению территории; созданию транспортной инфраструктуры; организации пешеходного и транспортного движения; размещения мест парковки транспортных средств, обеспечения экологической безопасности, комплексного благоустройства и озеленения.

С проектом детального плана территории можно ознакомиться в управлении архитектуры и градостроительства (ул. Воскресенская, 8а) с 28 декабря 2017 по 31 января 2018 года.