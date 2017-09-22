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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:18256

Неплательщиков алиментов будут лишать водительских удостоверений

Депутаты Верховной Рады приняли проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов», инициированный Министерством юстиции Украины.

Закон вводит ряд новаций, ужесточающих ответственность злостных неплательщиков, имеющих задолженность по уплате алиментов более 6 месяцев:

- лишение должника права выезда за границу до ликвидации задолженности;

- лишение должника права не давать согласие на выезд ребенка за границу;

- лишение неплательщика права управлять автомобилем, использовать оружие и охотиться;

- 2 месяца общественно полезных работ, оплата за которые пойдет на погашение долга ребенку;

- ликвидированы любые уплаты при подаче заявлений в этой сфере в суд.

За 11 месяцев 2017 года государственные исполнители юстиции Сумщины взыскали почти 60 млн гривен долгов с неплательщиков алиментов в пользу более 15 тысяч детей.

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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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