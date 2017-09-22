Неплательщиков алиментов будут лишать водительских удостоверений

Закон вводит ряд новаций, ужесточающих ответственность злостных неплательщиков, имеющих задолженность по уплате алиментов более 6 месяцев:
- лишение должника права выезда за границу до ликвидации задолженности;
- лишение должника права не давать согласие на выезд ребенка за границу;
- лишение неплательщика права управлять автомобилем, использовать оружие и охотиться;
- 2 месяца общественно полезных работ, оплата за которые пойдет на погашение долга ребенку;
- ликвидированы любые уплаты при подаче заявлений в этой сфере в суд.
За 11 месяцев 2017 года государственные исполнители юстиции Сумщины взыскали почти 60 млн гривен долгов с неплательщиков алиментов в пользу более 15 тысяч детей.
Неуплата алиментов вовремя может стать настоящей головной болью для безответственных родителей....
Хотел продать землю, а пришлось платить долг....