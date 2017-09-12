На Сумщине появился современный ангиограф за 23 миллиона

«Нам было нелегко, ведь это оборудование дорогостоящее, но мы это сделали, - отметил чиновник. - К тому же, ангиограф современный, новейший и качественный, таких в Украине пока нет нигде. Его доставили в Сумы из Нидерландов. И мы скоро увидим, как изменится обслуживания той категории больных, которым это нужно».
По словам начальника управления здравоохранения Сергея Бутенко на приобретение ангиографа из государственного и областного бюджетов было выделено по 11,5 миллиона гривен.
«У нас квалифицированные специалисты, которые могут работать на этом оборудовании. И с начала 2018 года мы будем делать не только операционное вмешательство на сосудах сердца, но и оказывать помощь нейрохирургическим больным, а также больным с проблемами сосудов. И если мы будем предоставлять эту помощь широко, бесплатно, то мы продолжим жизнь нашим пациентам», - говорил чиновник.
Сейчас областные медики имеют еще одно амбициозную задачу - в следующем году приобрести линейный ускоритель.
«Проект дорогостоящий, необходимы значительные средства - в сумме около 100 млн гривен, - сообщил Сергей Бутенко. - Но я верю, что онкологическая помощь, которая очень важна для граждан нашей области, будет на Сумщине качественной, и прибор будет играть большую роль в выздоровлении пациентов».
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