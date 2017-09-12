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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:27225

На Сумщине появился современный ангиограф за 23 миллиона

Об этом во время коллегии облгосадминистрации сообщил глава ОГА Николай Клочко.

«Нам было нелегко, ведь это оборудование дорогостоящее, но мы это сделали, - отметил чиновник. - К тому же, ангиограф современный, новейший и качественный, таких в Украине пока нет нигде. Его доставили в Сумы из Нидерландов. И мы скоро увидим, как изменится обслуживания той категории больных, которым это нужно».

По словам начальника управления здравоохранения Сергея Бутенко на приобретение ангиографа из государственного и областного бюджетов было выделено по 11,5 миллиона гривен.

«У нас квалифицированные специалисты, которые могут работать на этом оборудовании. И с начала 2018 года мы будем делать не только операционное вмешательство на сосудах сердца, но и оказывать помощь нейрохирургическим больным, а также больным с проблемами сосудов. И если мы будем предоставлять эту помощь широко, бесплатно, то мы продолжим жизнь нашим пациентам», - говорил чиновник.

Сейчас областные медики имеют еще одно амбициозную задачу - в следующем году приобрести линейный ускоритель.

«Проект дорогостоящий, необходимы значительные средства - в сумме около 100 млн гривен, - сообщил Сергей Бутенко. - Но я верю, что онкологическая помощь, которая очень важна для граждан нашей области, будет на Сумщине качественной, и прибор будет играть большую роль в выздоровлении пациентов».

Общество Ангиограф Здравоохранение
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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