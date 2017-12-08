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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:34297

Выпускник СумГУ стал лучшим легкоатлетом Украины

Завершилось голосование по определению лучших легкоатлетов и тренеров Украины в 2017 году в восьми номинациях.

Лучшей легкоатлеткой было признано Юлию Левченко, на счету которой в 2017-м серебро на чемпионате мира, бронза на чемпионате Европы в помещении, золото на молодежном чемпионате Европы, второе место в финале Бриллиантовой Лиги, молодежный рекорд Украины по прыжкам в высоту, а также победа в номинации Европейской Атлетики «Звезда, которая восходит».

Лучшим легкоатлетом респонденты назвали экс-луганчанина, а ныне киевлянина, выпускника СумГУ Сергея Смелика, который одержал победу на командном чемпионате Европы в беге на 200 м.

Напомним, на победу претендовал также сумчанин Игорь Главан, который стал вторым на кубке мира по спортивной ходьбе на 50 км.

Спорт Легкая атлетика Сергей Смелик
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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