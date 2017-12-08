Выпускник СумГУ стал лучшим легкоатлетом Украины

Лучшей легкоатлеткой было признано Юлию Левченко, на счету которой в 2017-м серебро на чемпионате мира, бронза на чемпионате Европы в помещении, золото на молодежном чемпионате Европы, второе место в финале Бриллиантовой Лиги, молодежный рекорд Украины по прыжкам в высоту, а также победа в номинации Европейской Атлетики «Звезда, которая восходит».
Лучшим легкоатлетом респонденты назвали экс-луганчанина, а ныне киевлянина, выпускника СумГУ Сергея Смелика, который одержал победу на командном чемпионате Европы в беге на 200 м.
Напомним, на победу претендовал также сумчанин Игорь Главан, который стал вторым на кубке мира по спортивной ходьбе на 50 км.
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