Суды оставляют брату Ющенко дом рядом с Майданом Суд отказал в иске заместителя прокурора Киева о признании недействительным дополнительного соглашения к инвестиционному договору, по которому компания брата экс-президента Виктора Ющенко смогла выкупить нежилой дом по пр. Т.Шевченко / пер. Михайловский, 18/19 А в Киеве.

Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на постановление Высшего хозяйственного суда от 4 декабря, которым суд отказал в жалобе прокурора.

В 2005 году, когда Виктор Ющенко стал президентом, ООО «Титан-Инвест» его брата Петра стало победителем конкурса по привлечению инвесторов к реконструкции или реставрации вышеупомянутого дома площадью 511,6 кв.м.

В 2006 году Главное управление коммунальной собственности КГГА, КП «Дирекция реставрационно-восстановительных работ» и «Титан-Инвест» заключили инвестиционный договор. По условиям договора, после реконструкции 600 кв.м. здания должны были перейти в коммунальную собственность, а остальные получал инвестор.

В 2009 году стороны заключили дополнительное соглашение к инвестдоговору, которым предположили, что инвестор может оформить дом в собственность просто оплатив его стоимость – 5,8 млн грн. В дальнейшем «Титан-Инвест» приватизировал дом, не передавая ни доли в коммунальную собственность.

По мнению прокурора, дополнительным соглашением были изменены условия конкурса по привлечению инвесторов, а также фактически отчуждено коммунальное имущество без проведения приватизации.

Прокуратура судится о признании недействительной этой сделки еще с декабря 2012 года. Дело рассматривалось судами неоднократно.

В апреле 2013 года Хозяйственный суд Киева признал сделку недействительной. В ноябре 2015 года «Титан-Инвест» обратился с апелляцией на это решение. В ноябре 2016 года апелляционный суд вынес решение в пользу инвестора. Но в феврале 2017 года ВХСУ решение отменил и направил дело на новое рассмотрение в апелляционный суд. В марте 2017 года «Титан-Инвест» повторно выиграл апелляцию. В мае ВХСУ снова отменил решение апелляции и направь дело в апелляционный суд.

В сентябре 2017 года коллегия Киевского апелляционного хозсуда согласилась, что сделка не соответствует законодательству.

«Инвестиционный договор по своей правовой природе не является договором купли-продажи и поэтому не является основанием для отчуждения имущества в порядке приватизации», - говорилось в решении.

Но в то же время суд отказал в иске о признании сделки недействительной из-за пропуска прокурором срока исковой давности (3 года). Суд решил, что этот срок истек еще в марте 2012 года, тогда как прокурор подал иск в декабре 2012 года.

Закон не дает перечня причин, которые могут считаться уважительными в случае подачи иска с пропуском исковой давности. Поэтому данный вопрос решается судом в каждом конкретном случае.

По мнению суда, истцы не привели доводов и причин, почему не могли обратиться с иском в срок. Доводы прокурора, что ему стало известно о нарушении только во время проверки в октябре 2012 года, суд признал не основанными на положениях законодательства, регулирующих начало течения исковой давности.

Высший хозсуд решил, что решение апелляции в части пропуска сроков исковой давности является законным.

«Требования прокурора являются производными от требований органа, в лице которого он обратился с иском, то и течение исковой давности начинается с момента, когда о нарушении прав и интересов узнал именно этот орган, а не прокурор», - говорится в решении.

Суд отметил, что для Департамента коммунальной собственности течение срока исковой давности для началось с 10.03.2009 г., т.е. с момента заключения спорного дополнительного соглашения. В свою очередь, Киевсовету стало известно о нарушении права коммунальной собственности территориальной общины еще в 2007 году.

Поэтому, как считает суд, подав исковое заявление только 12.12.2012 г., прокурор обратился в хозяйственный суд за пределами трехлетнего срока исковой давности.

Оснований для возобновления прокурору срока исковой давности суд не увидел.

Параллельно прокуратура судится о признании недействительным свидетельства о праве собственности на дом. В апреле 2017 года Хозсуд Киева в иске прокурору отказал. Прокуратура подала апелляцию на это решение, но производство было приостановлено до решения дела о признании недействительным дополнительного соглашения, о котором говорилось выше.