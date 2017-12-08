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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:41202

Сумские биатлонисты в призах на чемпионате Украины

Сегодня, 28 декабря, в селе Яворов Львовской области продолжается чемпионат Украины по биатлону.

Мужчины и женщины, а также юноши и девушки младшей возрастной группы борются за награды гонках с массовым стартом.

По итогам взрослых забегов серебро выиграл уроженец Сумщины Андрей Доценко, выступающий за Черниговщину. Наш Богдан Цымбал взял «бронзу».

Масс-старт. Мужчины

1.  Тарас Лесюк (0+1+1+2)  35:33,3

2.  Андрей Доценко (1+3+1+1)  +18,2

3.  Богдан Цымбал (1+0+1+3)  +22,5

Среди женщин глуховчанка Анна Кривонос стала третьей, ее землячка Кристина Ковалева – четвертой.

Масс-старт. Женщины

1.  Кристина Дмитренко (0+0+3+2)  44:20,2

2.  Валерия Дмитренко (0+1+3+3)  +1:37,9

3.  Анна Кривонос (2+2+1+4)  +1:49,6

4.  Кристина Ковалева (2+1+1+4)  +2:10,4

Спорт Биатлон
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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