Сумские биатлонисты в призах на чемпионате Украины Сегодня, 28 декабря, в селе Яворов Львовской области продолжается чемпионат Украины по биатлону.

Мужчины и женщины, а также юноши и девушки младшей возрастной группы борются за награды гонках с массовым стартом.

По итогам взрослых забегов серебро выиграл уроженец Сумщины Андрей Доценко, выступающий за Черниговщину. Наш Богдан Цымбал взял «бронзу».

Масс-старт. Мужчины

1. Тарас Лесюк (0+1+1+2) 35:33,3

2. Андрей Доценко (1+3+1+1) +18,2

3. Богдан Цымбал (1+0+1+3) +22,5

Среди женщин глуховчанка Анна Кривонос стала третьей, ее землячка Кристина Ковалева – четвертой.

Масс-старт. Женщины

1. Кристина Дмитренко (0+0+3+2) 44:20,2

2. Валерия Дмитренко (0+1+3+3) +1:37,9

3. Анна Кривонос (2+2+1+4) +1:49,6

4. Кристина Ковалева (2+1+1+4) +2:10,4