Сумские биатлонисты в призах на чемпионате Украины

Мужчины и женщины, а также юноши и девушки младшей возрастной группы борются за награды гонках с массовым стартом.
По итогам взрослых забегов серебро выиграл уроженец Сумщины Андрей Доценко, выступающий за Черниговщину. Наш Богдан Цымбал взял «бронзу».
Масс-старт. Мужчины
1. Тарас Лесюк (0+1+1+2) 35:33,3
2. Андрей Доценко (1+3+1+1) +18,2
3. Богдан Цымбал (1+0+1+3) +22,5
Среди женщин глуховчанка Анна Кривонос стала третьей, ее землячка Кристина Ковалева – четвертой.
Масс-старт. Женщины
1. Кристина Дмитренко (0+0+3+2) 44:20,2
2. Валерия Дмитренко (0+1+3+3) +1:37,9
3. Анна Кривонос (2+2+1+4) +1:49,6
4. Кристина Ковалева (2+1+1+4) +2:10,4
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