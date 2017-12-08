В Лебедине спасатели предотвратили масштабный пожар в жилом доме

О пожаре сообщил сосед, который увидел дым из-под крыши дома. На место происшествия был направлен дежурный караул 18-й Государственной пожарно-спасательной части.
Уже через 4 минуты пожарные прибыли на вызов и установили, что в жилых комнатах наблюдается задымление, которое исходит из вытяжки. Существовала угроза распространения пламени на деревянное перекрытие здания.
В 15:30 возгорание локализовали и не допустили его дальнейшего распространения, в 15:51 - ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.
В результате пожара повреждено перекрытие на площади 0,5 кв. м.
Предполагаемая причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.
За прошедшие сутки на Сумщине спасатели тушили два пожара...
23 декабря в спортивном зале Лебединского медицинского училища состоялся чемпионат Сумской области среди детей 2005-2010 г.р. по грэпплингу в разделе...
3,5 тонны воды понадобилось, чтобы потушить пожар в гаражах по ул. Депутатской в Шостке....
21 декабря в 11:13 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки в с. Герасимовка Роменского района....
21 декабря в 17:02 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании гаража в автокооперативе по ул. Ковпака в г....