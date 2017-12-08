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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:57228

В Лебедине спасатели предотвратили масштабный пожар в жилом доме

27 декабря в 15:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в жилом доме на ул. Лермонтова в г. Лебедин.

О пожаре сообщил сосед, который увидел дым из-под крыши дома. На место происшествия был направлен дежурный караул 18-й Государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 4 минуты пожарные прибыли на вызов и установили, что в жилых комнатах наблюдается задымление, которое исходит из вытяжки. Существовала угроза распространения пламени на деревянное перекрытие здания.

В 15:30 возгорание локализовали и не допустили его дальнейшего распространения, в 15:51 - ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.

В результате пожара повреждено перекрытие на площади 0,5 кв. м.

Предполагаемая причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Право Лебедин Пожар
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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