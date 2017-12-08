На Роменщине создали первую ОТГ

Этой объединенной громадой стала Андрияшевская сельская ОТГ в состав которой вошли 13 сел, расположенных на юге Роменского района. Выборы главы и депутатов совета новой громады пройдут 29 апреля 2018 года.
Также стоит отметить, что это только начало процесса создания этой ОТГ, т.к. в соответствии с перспективным планом формирования способных громад Сумской области в будущем к ней смогут присоединиться и другие сельские советы.
Андрияшевская сельская объединенная территориальная громады Роменского района:
Андреевский сельский совет
- с. Андреевка
- с. Холодник
Андрияшевский сельский совет
- с. Андрияшевка
- с. Гудымы
- с. Луценково
- с. Мельники
- с. Новицкое
Василевский сельский совет
- с. Василевка
- с. Братское
- с. Чистое
Перекоповский сельский совет
- с. Перекоповка
- с. Бурбино
- с. Губское
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