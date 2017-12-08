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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:37103

На Роменщине создали первую ОТГ

Сумская облгосадминистрация и Офис реформ в Сумском региональном отделении Ассоциации городов Украины получили окончательные решения о создании первой объединенной территориальной громады Роменщины.

Этой объединенной громадой стала Андрияшевская сельская ОТГ в состав которой вошли 13 сел, расположенных на юге Роменского района. Выборы главы и депутатов совета новой громады пройдут 29 апреля 2018 года.

Также стоит отметить, что это только начало процесса создания этой ОТГ, т.к. в соответствии с перспективным планом формирования способных громад Сумской области в будущем к ней смогут присоединиться и другие сельские советы.

Справка

Андрияшевская сельская объединенная территориальная громады Роменского района:

Андреевский сельский совет

- с. Андреевка

- с. Холодник

Андрияшевский сельский совет

- с. Андрияшевка

- с. Гудымы

- с. Луценково

- с. Мельники

- с. Новицкое

Василевский сельский совет

- с. Василевка

- с. Братское

- с. Чистое

Перекоповский сельский совет

- с. Перекоповка

- с. Бурбино

- с. Губское

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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