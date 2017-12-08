На Роменщине создали первую ОТГ Сумская облгосадминистрация и Офис реформ в Сумском региональном отделении Ассоциации городов Украины получили окончательные решения о создании первой объединенной территориальной громады Роменщины.

Этой объединенной громадой стала Андрияшевская сельская ОТГ в состав которой вошли 13 сел, расположенных на юге Роменского района. Выборы главы и депутатов совета новой громады пройдут 29 апреля 2018 года.

Также стоит отметить, что это только начало процесса создания этой ОТГ, т.к. в соответствии с перспективным планом формирования способных громад Сумской области в будущем к ней смогут присоединиться и другие сельские советы.