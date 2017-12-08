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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:5890

На Сумщине уже 5 ОТГ со стратегиями развития

В Николаевской ОТГ Сумского района сегодня на сессии приняли Стратегию развития на 2018-2020 гг.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил директор Сумского подразделения Центра развития местного самоуправления Александр Хоруженко.

«Мечтают, чтобы государство не изымало у них честно заработанные средства. Завершают ремонт Дома самоуправления, где будет мэрия, центр досуга, отделы, зал заседаний совета и ЗАГС.

Это 5-ая ОТГ, которая имеет теперь такой документ. И первая, где устойчивое экономическое развитие является приоритетом развития», - написал он.

Напомним, раньше стратегии развития приняли Боромлянская, Краснопольская, Миропольская и Хотинская ОТГ.

Политика Николаевская ОТГ ОТГ Стратегия развития
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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