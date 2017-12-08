На Сумщине уже 5 ОТГ со стратегиями развития В Николаевской ОТГ Сумского района сегодня на сессии приняли Стратегию развития на 2018-2020 гг.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил директор Сумского подразделения Центра развития местного самоуправления Александр Хоруженко.

«Мечтают, чтобы государство не изымало у них честно заработанные средства. Завершают ремонт Дома самоуправления, где будет мэрия, центр досуга, отделы, зал заседаний совета и ЗАГС.

Это 5-ая ОТГ, которая имеет теперь такой документ. И первая, где устойчивое экономическое развитие является приоритетом развития», - написал он.

Напомним, раньше стратегии развития приняли Боромлянская, Краснопольская, Миропольская и Хотинская ОТГ.