На Сумщине уже 5 ОТГ со стратегиями развития

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил директор Сумского подразделения Центра развития местного самоуправления Александр Хоруженко.
«Мечтают, чтобы государство не изымало у них честно заработанные средства. Завершают ремонт Дома самоуправления, где будет мэрия, центр досуга, отделы, зал заседаний совета и ЗАГС.
Это 5-ая ОТГ, которая имеет теперь такой документ. И первая, где устойчивое экономическое развитие является приоритетом развития», - написал он.
Напомним, раньше стратегии развития приняли Боромлянская, Краснопольская, Миропольская и Хотинская ОТГ.
Сумская облгосадминистрация и Офис реформ в Сумском региональном отделении Ассоциации городов Украины получили окончательные решения о создании первой объединенной территориальной...
Об этом сообщается на странице Центра развития местного самоуправления / г. Сумы / в Фейсбуке....
Государственные награды руководству объединенных территориальных громад вручил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко на аппаратном совещании....
Боромлянская и Краснопольская ОТГ теперь с главным документом развития....
В Сумах подписали Меморандум о сотрудничестве между исполнительным комитетом и Сумским государственным университетом в области разработки и внедрения в городе...