В новогоднюю ночь сумчанам можно будет воспользоваться аж двумя троллейбусами

Как видно из картинки, размещенной на сайте, будет два троллейбуса: № 5 (будет ездить до 1.40) и № 7 (до 2.40).
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Маршрутное такси»....
Прокуратура добилась через суд взыскания в бюджет с ООО 327 тыс. грн за несвоевременную поставку троллейбусов....
В Сумах на прошедших 16 декабря общественных слушаниях по проекту городского бюджета 2018 пришедшие горожане поддержали предложение о покупке в...
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Троллейбусы по маршруту 12-й микрорайон – Аэропорт»....
Стала відома програма проведення міських новорічних заходів....