В новогоднюю ночь сумчанам можно будет воспользоваться аж двумя троллейбусами КП «Электроавтотранс» на своем сайте опубликовало расписание движения служебных троллейбусов в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года.

Как видно из картинки, размещенной на сайте, будет два троллейбуса: № 5 (будет ездить до 1.40) и № 7 (до 2.40).